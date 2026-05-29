Самый громкий трансфер лета? Барселона сделала предложение по Альваресу
Каталонцы готовы заплатить Атлетико 100 миллионов евро
Каталонская «Барселона» интересуется аргентинским нападающим мадридского «Атлетико» Хулианом Альваресом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «сине-гранатовым» уже направили первое официальное предложение по трансферу 26-летнего футболиста. Каталонцы готовы заплатить за игрока 100 миллионов евро, но без бонусов и без футболистов в обмен.
Отмечается, что «Атлетико» недоволен ситуацией, но Альварес уже сообщил руководству, что хочет уйти.
В сезоне 2025/26 Хулиан Альварес провел 49 матчей на клубном уровне, отличившись 20 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.
