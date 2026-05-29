Самый громкий трансфер лета? Барселона сделала предложение по Альваресу

Каталонская «Барселона» интересуется аргентинским нападающим мадридского «Атлетико» Хулианом Альваресом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «сине-гранатовым» уже направили первое официальное предложение по трансферу 26-летнего футболиста. Каталонцы готовы заплатить за игрока 100 миллионов евро, но без бонусов и без футболистов в обмен.

Отмечается, что «Атлетико» недоволен ситуацией, но Альварес уже сообщил руководству, что хочет уйти.

В сезоне 2025/26 Хулиан Альварес провел 49 матчей на клубном уровне, отличившись 20 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.