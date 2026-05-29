  4. Самый громкий трансфер лета? Барселона сделала предложение по Альваресу
29 мая 2026, 13:18 | Обновлено 29 мая 2026, 13:19
Самый громкий трансфер лета? Барселона сделала предложение по Альваресу

Каталонцы готовы заплатить Атлетико 100 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Каталонская «Барселона» интересуется аргентинским нападающим мадридского «Атлетико» Хулианом Альваресом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «сине-гранатовым» уже направили первое официальное предложение по трансферу 26-летнего футболиста. Каталонцы готовы заплатить за игрока 100 миллионов евро, но без бонусов и без футболистов в обмен.

Отмечается, что «Атлетико» недоволен ситуацией, но Альварес уже сообщил руководству, что хочет уйти.

В сезоне 2025/26 Хулиан Альварес провел 49 матчей на клубном уровне, отличившись 20 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Продають Альвареса за 120 лямів в Барсу (якщо барса сама пропонує 100 то 120 якщо поторгуватися заплатить), купують у Роми Довбика за максимум за 20 лямів - мають 100 лямів чистого прибутку і ціле літнє міжсезоння для Сімейне, щоб повернути Артема до кондицій та влити у свою схему гри!
