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США
02.07.2026 03:00 - : -
Босния и Герцеговина
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Чемпионат мира
02 июля 2026, 00:49 | Обновлено 02 июля 2026, 00:57
21
0

США – Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала ЧМ-2026 2 июля в 03:00

02 июля 2026, 00:49 | Обновлено 02 июля 2026, 00:57
21
0
США – Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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2 июля состоится матч сборных США и Боснии и Герцеговины в 1/16 финала чемпионата мира 2026.

Принимать поединок будет арена «Bay Area Stadium» в Санта-Кларе, штат Калифорния (США). Старт игры – в 03:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

До этого команды трижды пересекались на футбольном поле в товарищеских матчах. Две победы на счету США (4:3 в 2013-м и 1:0 в 2021-м) и одна ничья в 2018 году (0:0).

Главный тренер сборной США – аргентинец Маурисио Почеттино, в то время как Боснию и Герцеговину тренирует местный специалист Сергей Барбарез.

Американцы выиграли группу D, набрав шесть очков на групповом этапе: они одолели Парагвай (4:1) и Австралию (2:0), но потеряли очки с Турцией (2:3).

Босния и Герцеговина пробилась в плей-офф с третьего места в группе B: ничья с Канадой (1:1), поражение от Швейцарии (1:4) и победа над Катаром (3:1).

Победитель этой пары выйдет либо на Бельгию, либо на Сенегал.

США – Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

США – Босния и Герцеговина
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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