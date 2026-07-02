США – Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала ЧМ-2026 2 июля в 03:00
2 июля состоится матч сборных США и Боснии и Герцеговины в 1/16 финала чемпионата мира 2026.
Принимать поединок будет арена «Bay Area Stadium» в Санта-Кларе, штат Калифорния (США). Старт игры – в 03:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
До этого команды трижды пересекались на футбольном поле в товарищеских матчах. Две победы на счету США (4:3 в 2013-м и 1:0 в 2021-м) и одна ничья в 2018 году (0:0).
Главный тренер сборной США – аргентинец Маурисио Почеттино, в то время как Боснию и Герцеговину тренирует местный специалист Сергей Барбарез.
Американцы выиграли группу D, набрав шесть очков на групповом этапе: они одолели Парагвай (4:1) и Австралию (2:0), но потеряли очки с Турцией (2:3).
Босния и Герцеговина пробилась в плей-офф с третьего места в группе B: ничья с Канадой (1:1), поражение от Швейцарии (1:4) и победа над Катаром (3:1).
Победитель этой пары выйдет либо на Бельгию, либо на Сенегал.
США – Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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