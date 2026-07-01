Стефанос Циципас – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 июня Стефанос Циципас (Греция, ATP 87) и Новак Джокович (Сербия, ATP 8) проведут матч 1/32 финала Уимблдона-2026.

Циципас и Джокович начали очный поединок в 21:55 по Киеву на центральном корте турнира.

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Это 15-е очное противостояние соперников. Счет 12:2 в пользу Новака.

Победитель матча в третьем раунде встретится с Артуром Риндеркнешем.

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