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  4. Стефанос Циципас – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
01 июля 2026, 21:55 | Обновлено 01 июля 2026, 21:58
194
0

Стефанос Циципас – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала Уимблдона-2026

01 июля 2026, 21:55 | Обновлено 01 июля 2026, 21:58
194
0
Стефанос Циципас – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович
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1 июня Стефанос Циципас (Греция, ATP 87) и Новак Джокович (Сербия, ATP 8) проведут матч 1/32 финала Уимблдона-2026.

Циципас и Джокович начали очный поединок в 21:55 по Киеву на центральном корте турнира.

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Это 15-е очное противостояние соперников. Счет 12:2 в пользу Новака.

Победитель матча в третьем раунде встретится с Артуром Риндеркнешем.

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Новак Джокович Стефанос Циципас смотреть онлайн Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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