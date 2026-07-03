Роджер Федерер назвал лучшего теннисиста за всю историю

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался по поводу извечной дискуссии о лучшем игроке в истории тенниса.

«За Сереной было невероятно интересно наблюдать. У неё совсем другая история становления. Она тренировалась с отцом и сестрой, а затем стала одной из самых выдающихся, если не самой выдающейся теннисисткой.

На самом деле сравнивать представителей разных эпох несправедливо. Но мы знаем, что Серена – одна из лучших. Возможно, существует условная группа из пяти самых выдающихся, и если ты входишь в неё, то должен быть счастлив.

Мы стали своеобразным мостиком между разными поколениями. Серена, как никто другой, изменила силовой стиль игры и внесла огромный вклад в развитие тенниса», – подытожил Федерер.