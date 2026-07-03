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03 июля 2026, 00:32 |
438
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Роджер Федерер назвал лучшего теннисиста за всю историю

Швейцарец выделил Серену Уильямс

03 июля 2026, 00:32 |
438
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Роджер Федерер назвал лучшего теннисиста за всю историю
Getty Images/Global Images Ukraine. Роджер Федерер
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Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался по поводу извечной дискуссии о лучшем игроке в истории тенниса.

«За Сереной было невероятно интересно наблюдать. У неё совсем другая история становления. Она тренировалась с отцом и сестрой, а затем стала одной из самых выдающихся, если не самой выдающейся теннисисткой.

На самом деле сравнивать представителей разных эпох несправедливо. Но мы знаем, что Серена – одна из лучших. Возможно, существует условная группа из пяти самых выдающихся, и если ты входишь в неё, то должен быть счастлив.

Мы стали своеобразным мостиком между разными поколениями. Серена, как никто другой, изменила силовой стиль игры и внесла огромный вклад в развитие тенниса», – подытожил Федерер.

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Роджер Федерер Серена Уильямс
Дмитрий Олийченко Источник: GiveMeSport
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Ну, щодо прям "найкращого", Рожа не впевнений. Робить застереження )
А, стоп. Не глянув автора, думав, хтось зі "своїх". Тада ясно )
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