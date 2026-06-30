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30 июня 2026, 02:11 | Обновлено 01 июля 2026, 00:30
2527
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Дежавю! Как Федерер: Джокович вышел на корт Уимблдона в белом пиджаке

Новак выиграл поединок первого круга на травяном мейджоре

30 июня 2026, 02:11 | Обновлено 01 июля 2026, 00:30
2527
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Дежавю! Как Федерер: Джокович вышел на корт Уимблдона в белом пиджаке
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович
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Легендарный сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй круг Уимблдона, обыграв представителя Китая У Ибина.

Джокович вышел на центральный корт в элегантном пиджаке белого цвета от Lacoste, на котором была легкая окантовка зеленого цвета. На левом нагрудном кармане была нашивка с надписью «Lacoste» и инициалами «ND», а также изображение в виде силуэта козла (GOAT – Greatest of All Time – Величайший всех времен). Внутри, с левой стороны, находилось скрытое послание:

«Герой не тот, кто побеждает, а тот, кто несправедливость терпит и прощает».

Бесспорно, такой аутфит Ноле, напомнил всем некоторые элегантные образы восьмикратного чемпиона Уимблдона, швейцарца – Роджера Федерера.

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Комментарии 14
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покажушник
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+2
Як суспільне теніс транслює,так й сетанта тут же ретранслює.
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+1
Рубрика "кохаю себе коханого". Можна вивезти серба з його колхозу, але колхоз з серба – ні.
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0
4 поспіль удари у сітку від Гелі на прийомі у 9 геймі.
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0
Силует козла - викликає амбівалентні відчуття...
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0
Коментатор на сетанті жвавіший.
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0
Тепер й Геля вийшла подивитися,куди це рахимзаде ходить!
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0
Немає подачі-немає сету,все спочатку,3 сет 
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0
Тепер треба подача!
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0
Недарма рахимка у перерві  кудись надовго  виходила...
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0
Геля виграє 1 сет!
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0
Ні, до шортів не пасує. Виглядає так, ніби забув одягнути штани.
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0
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Програла Геля
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-1
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