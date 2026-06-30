Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Джокович не без проблем выиграл стартовый матч на Уимблдоне
Уимблдон
30 июня 2026, 00:25 | Обновлено 30 июня 2026, 01:04
234
1

Джокович не без проблем выиграл стартовый матч на Уимблдоне

Новак одолел У Ибина в четырех сетах

30 июня 2026, 00:25 | Обновлено 30 июня 2026, 01:04
234
1 Comments
Джокович не без проблем выиграл стартовый матч на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович (ATP 8) успешно стартовал на Уимблдоне 2026.

Джокович одержал волевую победу над китайским теннисистом У Ибином (ATP 102) в четырх сетах за 3 часа и 16 минут – 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.

Это была первая очная встреча соперников.

Сербский теннисист одержал 103-ю победу на травяном мейджоре в Лондоне за карьеру. В активе Новака семь трофеев Уимблдонского турнира.

39-летний серб стал первым игроком, который одержал победу в более чем 80-ти первых раундах на турнирах Grand slam (81).

Во втором круге Ноле сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

Уимблдон 2026. Трава, 1/64 финала

У Ибин – Новак Джокович [7] – 4:6, 7:5, 4:6, 4:6

Фотогалерея матча

По теме:
ФОТО. Bad Bunny присутствует на поединке Джоковича на Уимблдоне
Чешский криптонит. Экс-четвертая ракетка вылетела с Уимблдона в 1-м раунде
Ястремская отыграла 4 матчбола на старте Уимблдона и вышла в 1/32 финала
Новак Джокович У Ибин Уимблдон-2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поскользнулась на матчболе. Финалистка РГ-26 покинула Уимблдон в 1-м круге
Теннис | 29 июня 2026, 16:09 8
Поскользнулась на матчболе. Финалистка РГ-26 покинула Уимблдон в 1-м круге
Поскользнулась на матчболе. Финалистка РГ-26 покинула Уимблдон в 1-м круге

Майя Хвалиньска уступила Мананчае Саванкаев в трех сетах

Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Футбол | 29 июня 2026, 10:53 8
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер

Пьер-Габриэль должен заменить Караваева на позиции правого защитника

Александр Усик оказался в безвыходном положении
Бокс | 29.06.2026, 09:55
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Футбол | 29.06.2026, 10:25
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
ФОТО. Эффектный старт на Уимблдоне: Осака вышла на корт в кимоно с вышивкой
Теннис | 29.06.2026, 20:37
ФОТО. Эффектный старт на Уимблдоне: Осака вышла на корт в кимоно с вышивкой
ФОТО. Эффектный старт на Уимблдоне: Осака вышла на корт в кимоно с вышивкой
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Один У Ібін програв, а другий пішов далі.
Ответить
-1
Популярные новости
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
29.06.2026, 07:06 9
Бокс
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
29.06.2026, 06:32 8
Футбол
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
29.06.2026, 08:59 11
Футбол
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
29.06.2026, 07:02 2
Футбол
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
29.06.2026, 04:32 2
Бокс
Таблица Лиги наций. Какое место занимает Украина после матча с Болгарией?
Таблица Лиги наций. Какое место занимает Украина после матча с Болгарией?
28.06.2026, 17:47
Волейбол
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
28.06.2026, 07:20 47
Футбол
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
29.06.2026, 08:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем