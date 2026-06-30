Джокович не без проблем выиграл стартовый матч на Уимблдоне
Новак одолел У Ибина в четырех сетах
Легендарный сербский теннисист Новак Джокович (ATP 8) успешно стартовал на Уимблдоне 2026.
Джокович одержал волевую победу над китайским теннисистом У Ибином (ATP 102) в четырх сетах за 3 часа и 16 минут – 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.
Это была первая очная встреча соперников.
Сербский теннисист одержал 103-ю победу на травяном мейджоре в Лондоне за карьеру. В активе Новака семь трофеев Уимблдонского турнира.
39-летний серб стал первым игроком, который одержал победу в более чем 80-ти первых раундах на турнирах Grand slam (81).
Во втором круге Ноле сыграет с греком Стефаносом Циципасом.
Уимблдон 2026. Трава, 1/64 финала
У Ибин – Новак Джокович [7] – 4:6, 7:5, 4:6, 4:6
Фотогалерея матча
81 - Novak Djokovic has become the first player in the Open Era to win more than 80 Singles Grand Slam opening Rounds. Ceaseless.#Wimbledon | @Wimbledon @atptour pic.twitter.com/acgg8rjbIN— OptaAce (@OptaAce) June 29, 2026
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