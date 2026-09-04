Алькарас, который не играл 5 месяцев и защищает трофей, вышел в R4 US Open

Звездный испанский теннисист и третий номер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас вышел в 1/16 финала Открытого чемпионата США 2026.

В третьем раунде испанец в трех сетах переиграл представителя Китая У Ибина (АТР 113) за 2 часа и 22 минуты.

US Open 2026. 1/16 финала

У Ибин (Китай) – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 3:6, 4:6, 1:6

Алькарас продолжает защиту прошлогоднего трофея на US Open. Помимо У Ибина, Карлос в Нью-Йорке также одолел Романа Сафиуллина и Жейме Фарию.

Следующим соперником Карлоса будет представитель США Томми Пол, который в третьем круге выбил Александра Бублика.

Алькарас одержал 17-ю победу подряд на турнирах Grand Slam. После USO-2025 он также выиграл трофей Australian Open, после чего пропустил Ролан Гаррос и Уимблдон, поскольку восстанавливался от травмы запястья, полученной на пятисотнике в Барселоне в апреле.

Карлос в 16-й раз в карьере сыграет во второй неделе GS, в частности в пятый раз в Нью-Йорке.