Алькарас, который не играл 5 месяцев и защищает трофей, вышел в R4 US Open
Карлос в трех сетах разобрался с У Ибином в матче 1/16 финала мейджора в США
Звездный испанский теннисист и третий номер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас вышел в 1/16 финала Открытого чемпионата США 2026.
В третьем раунде испанец в трех сетах переиграл представителя Китая У Ибина (АТР 113) за 2 часа и 22 минуты.
US Open 2026. 1/16 финала
У Ибин (Китай) – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 3:6, 4:6, 1:6
Алькарас продолжает защиту прошлогоднего трофея на US Open. Помимо У Ибина, Карлос в Нью-Йорке также одолел Романа Сафиуллина и Жейме Фарию.
Следующим соперником Карлоса будет представитель США Томми Пол, который в третьем круге выбил Александра Бублика.
Алькарас одержал 17-ю победу подряд на турнирах Grand Slam. После USO-2025 он также выиграл трофей Australian Open, после чего пропустил Ролан Гаррос и Уимблдон, поскольку восстанавливался от травмы запястья, полученной на пятисотнике в Барселоне в апреле.
Карлос в 16-й раз в карьере сыграет во второй неделе GS, в частности в пятый раз в Нью-Йорке.
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