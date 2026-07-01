Чемпионат мира01 июля 2026, 21:19 |
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Кейн продолжает убегать от всех в списке бомбардиров сборной Англии
Вспомним топ-10 лучших бомбардиров в истории английской сборной
01 июля 2026, 21:19 |
694
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Нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн забил свои 83-й и 84-й голы в составе сборной Англии.
Произошло это в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной ДР Конго.
Интересным фактом является то, что в списке лучших бомбардиров английской сборной Кейн теперь опережает занимающего второе место Уэйна Руни на 31 забитый мяч!
Вспомним топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной Англии.
Лучшие бомбардиры в истории сборной Англии
- 84 – Гарри Кейн
- 53 – Уэйн Руни
- 49 – Бобби Чарльтон
- 48 – Гарри Линекер
- 44 – Джимми Гривз
- 40 – Майкл Оуэн
- 38 – Вивиан Вудвард
- 30 – Нет Лофтхаус
- 30 – Алан Ширер
- 30 – Том Финни
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