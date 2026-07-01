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  4. Кейн продолжает убегать от всех в списке бомбардиров сборной Англии
Чемпионат мира
01 июля 2026, 21:19 |
694
2

Кейн продолжает убегать от всех в списке бомбардиров сборной Англии

Вспомним топ-10 лучших бомбардиров в истории английской сборной

01 июля 2026, 21:19 |
694
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Кейн продолжает убегать от всех в списке бомбардиров сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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Нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн забил свои 83-й и 84-й голы в составе сборной Англии.

Произошло это в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной ДР Конго.

Интересным фактом является то, что в списке лучших бомбардиров английской сборной Кейн теперь опережает занимающего второе место Уэйна Руни на 31 забитый мяч!

Вспомним топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной Англии.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Англии

  • 84 – Гарри Кейн
  • 53 – Уэйн Руни
  • 49 – Бобби Чарльтон
  • 48 – Гарри Линекер
  • 44 – Джимми Гривз
  • 40 – Майкл Оуэн
  • 38 – Вивиан Вудвард
  • 30 – Нет Лофтхаус
  • 30 – Алан Ширер
  • 30 – Том Финни
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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шедеврально!
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браво, Кейн
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