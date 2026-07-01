Кейн продолжает убегать от всех в списке бомбардиров сборной Англии

Нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн забил свои 83-й и 84-й голы в составе сборной Англии.

Произошло это в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной ДР Конго.

Интересным фактом является то, что в списке лучших бомбардиров английской сборной Кейн теперь опережает занимающего второе место Уэйна Руни на 31 забитый мяч!

Вспомним топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной Англии.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Англии