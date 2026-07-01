Недавно играли в УПЛ. Александрия и СК Полтава провели спарринг
Поединок «Александрия» – «Полтава» завершился со счетом 5:2
Клубы Первой лиги продолжают подготовку к началу нового сезона. В среду, 1 июля, состоялся контрольный матч между «Александрией» и СК «Полтава».
Обе команды прошлый сезон провели в УПЛ, но не смогли удержаться в элите. «Полтава» заняла последнее место. «Александрия» получила шанс на спасение, но в переходных матчах уступила «Левому Берегу».
Первый тайм прошел результативно и завершился со счетом 4:1 в пользу «Александриии». Во второй половине матча команды обменялись голами.
В составе «Александрии» голами отличились: Хуссейн Туати, Брайан Кастильо, Артур Андрейчик, Максим Третьяков и Остап Притула
Товарищеский матч. Александрия. 1 июля
«Александрия» – СК «Полтава» – 5:2
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