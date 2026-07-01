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Украина. Первая лига
01 июля 2026, 19:27 | Обновлено 01 июля 2026, 19:28
438
0

Недавно играли в УПЛ. Александрия и СК Полтава провели спарринг

Поединок «Александрия» – «Полтава» завершился со счетом 5:2

01 июля 2026, 19:27 | Обновлено 01 июля 2026, 19:28
438
0
Недавно играли в УПЛ. Александрия и СК Полтава провели спарринг
СК Полтава
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Клубы Первой лиги продолжают подготовку к началу нового сезона. В среду, 1 июля, состоялся контрольный матч между «Александрией» и СК «Полтава».

Обе команды прошлый сезон провели в УПЛ, но не смогли удержаться в элите. «Полтава» заняла последнее место. «Александрия» получила шанс на спасение, но в переходных матчах уступила «Левому Берегу».

Первый тайм прошел результативно и завершился со счетом 4:1 в пользу «Александриии». Во второй половине матча команды обменялись голами.

В составе «Александрии» голами отличились: Хуссейн Туати, Брайан Кастильо, Артур Андрейчик, Максим Третьяков и Остап Притула

Товарищеский матч. Александрия. 1 июля

«Александрия» – СК «Полтава» – 5:2

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Александрия - Полтава Александрия Полтава Хуссейн Туати Брайан Кастильо Максим Третьяков Остап Притула
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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