Недавно играли в УПЛ. Александрия и СК Полтава провели спарринг

Клубы Первой лиги продолжают подготовку к началу нового сезона. В среду, 1 июля, состоялся контрольный матч между «Александрией» и СК «Полтава».

Обе команды прошлый сезон провели в УПЛ, но не смогли удержаться в элите. «Полтава» заняла последнее место. «Александрия» получила шанс на спасение, но в переходных матчах уступила «Левому Берегу».

Первый тайм прошел результативно и завершился со счетом 4:1 в пользу «Александриии». Во второй половине матча команды обменялись голами.

В составе «Александрии» голами отличились: Хуссейн Туати, Брайан Кастильо, Артур Андрейчик, Максим Третьяков и Остап Притула

Товарищеский матч. Александрия. 1 июля

«Александрия» – СК «Полтава» – 5:2