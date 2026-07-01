01.07.2026 17:00 - : -
Украина. Первая лига01 июля 2026, 14:03 |
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Александрия сыграет спарринг с Полтавой на домашней арене
1 июля в 17:00 пройдет товарищеский матч на КСК Ника
01 июля 2026, 14:03 |
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
1 июля в 17:00 встречаются Александрия и Полтава.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч пройдет на стадионе КСК Ника в Александрии.
Обе команды выбыли из УПЛ в чемпионате Украины 2025/26 и готовятся к новому сезону, где сыграют в Первой лиге.
Видеотрансляция матча не проводится.
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