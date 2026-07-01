Александрия сыграет спарринг с Полтавой на домашней арене

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

1 июля в 17:00 встречаются Александрия и Полтава.

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Товарищеский матч пройдет на стадионе КСК Ника в Александрии.

Обе команды выбыли из УПЛ в чемпионате Украины 2025/26 и готовятся к новому сезону, где сыграют в Первой лиге.

Видеотрансляция матча не проводится.

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