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Товарищеские матчи
Александрия
01.07.2026 17:00 - : -
Полтава
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Украина. Первая лига
01 июля 2026, 14:03 |
81
0

Александрия сыграет спарринг с Полтавой на домашней арене

1 июля в 17:00 пройдет товарищеский матч на КСК Ника

01 июля 2026, 14:03 |
81
0
Александрия сыграет спарринг с Полтавой на домашней арене
СК Полтава
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

1 июля в 17:00 встречаются Александрия и Полтава.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч пройдет на стадионе КСК Ника в Александрии.

Обе команды выбыли из УПЛ в чемпионате Украины 2025/26 и готовятся к новому сезону, где сыграют в Первой лиге.

Видеотрансляция матча не проводится.

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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