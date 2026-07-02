Тьерри АНРИ: «Этот футболист – с другой планеты»
Известный футболист – об Олисе
Легендарный французский нападающий Тьерри Анри считает, что главной фигурой нынешней сборной Франции является не Килиан Мбаппе, а полузащитник Майкл Олисе.
«Самым ценным игроком команды остается Килиан Мбаппе, ведь именно он чаще всего решает исход матчей. Но если говорить о самом важном футболисте, то для меня это Майкл Олисе. Он видит игру совсем иначе, чем другие, невероятно быстро читает эпизоды и при этом не забывает о работе в обороне.
Мне довелось работать с ним, и его уровень постоянно поражал. На тренировках приходилось сдерживать эмоции, хотя после каждого его решения хотелось только сказать: «Вау». Я даже обращал внимание своих помощников на то, что он делает. Этот футболист – с другой планеты», — сказал Анри.
В прошлом сезоне Олисе провел за «Баварию» 57 матчей, забил 25 голов и отдал 28 результативных передач.
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