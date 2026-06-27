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Чемпионат мира
27 июня 2026, 13:22 | Обновлено 27 июня 2026, 14:03
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АНРИ: «Это боль, которую не должен переживать ни один футболист»

Знаменитый француз высказался об отмененном голе Ирана

27 июня 2026, 13:22 | Обновлено 27 июня 2026, 14:03
884
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АНРИ: «Это боль, которую не должен переживать ни один футболист»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри
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Бывший нападающий сборной Франции, а ныне телеэксперт Тьерри Анри расстроен решением VAR об отмене гола сборной Ирана в компенсированное время матча с Египтом (1:1).

«Я искренне сочувствую иранским игрокам. Они верили, что вписали один из величайших моментов в истории футбола своей страны, но он был уничтожен за считанные секунды. Это боль, которую не должен переживать ни один футболист», – сказал Анри.

Гол Шоджа Халилзаде в компенсированное ко второму тайму время выводил сборную Ирана в плей-офф чемпионата мира, но он был отменен из-за офсайда.

«Нельзя требовать от игроков выкладываться на все сто девяносто минут и потом позволять, чтобы такое решение определяло их чемпионат мира. Если VAR отменяет голы такого уровня, он должен работать абсолютно безошибочно. Здесь нет места сомнениям.

Посмотрите на лица игроков, посмотрите на болельщиков на трибунах. Это были не просто слезы из-за гола – это были слезы из-за мечты, которая исчезла в одно мгновение. Именно это делает ситуацию такой болезненной», – заявил Тьерри.

Также Анри отметил, что такое может случиться с каждым, а судьи спокойно будут работать дальше, в то время как игроки и болельщики будут переживать этот момент всю жизнь. Француз убежден, что мундиаль должен запоминаться незабываемыми голами и героическими выступлениями, а не спорами из-за судейских решений:

«Это уже не только про Иран. Каждая сборная на этом чемпионате мира должна волноваться, ведь если такое может случиться на крупнейшей футбольной арене, это может случиться с кем угодно. И это пугает.

Судьи пойдут на следующий матч, но иранские игроки и их болельщики будут носить этот момент всю жизнь. Некоторые шрамы в футболе никогда не заживают. Если это решение было ошибочным, тогда футбол подвел Иран. Чемпионат мира должен запоминаться незабываемыми голами и героическими выступлениями, а не спором, который оставляет миллионы людей в раздумьях о том, что могло бы быть».

Сборная Ирана заняла третье место в группе G, набрав три очка, и еще может выйти в плей-офф как одна из восьми лучших команд, занявших третьи места в своих группах.

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Иван Чирко Источник: X (Twitter)
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Серйозно? Анрі? Відбір на ЧС 2010, матч Ірландія - Франція і гра рукою Анрі перед гольовою передачею, яка дозволила пройти далі Франція..
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