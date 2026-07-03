Жена Зинченко получила предложение о продолжении карьеры мужа
Александра приглашают в «Полесье»
«Полесье» убеждает Александра Зинченко и его жену переехать в житомирский клуб.
«Влада Зинченко, Житомир – это, конечно, не Лондон, но у нас есть ТЦ «Глобал». Да и до Козятина будет ближе», – написал житомирский клуб.
Зинченко начинал сезон в составе английского «Ноттингем Форест», а во время зимнего трансферного окна покинул лондонский «Арсенал», который на тот момент владел его контрактом.
На протяжении карьеры футболист также выступал за донецкий «Шахтер», российскую «Уфу», нидерландский ПСВ, а также английские клубы «Манчестер Сити» и «Арсенал».
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