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  4. Жена Зинченко получила предложение о продолжении карьеры мужа
Украина. Премьер лига
03 июля 2026, 06:32 |
3243
7

Жена Зинченко получила предложение о продолжении карьеры мужа

Александра приглашают в «Полесье»

03 июля 2026, 06:32 |
3243
7 Comments
Жена Зинченко получила предложение о продолжении карьеры мужа
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«Полесье» убеждает Александра Зинченко и его жену переехать в житомирский клуб.

«Влада Зинченко, Житомир – это, конечно, не Лондон, но у нас есть ТЦ «Глобал». Да и до Козятина будет ближе», – написал житомирский клуб.

Зинченко начинал сезон в составе английского «Ноттингем Форест», а во время зимнего трансферного окна покинул лондонский «Арсенал», который на тот момент владел его контрактом.

На протяжении карьеры футболист также выступал за донецкий «Шахтер», российскую «Уфу», нидерландский ПСВ, а также английские клубы «Манчестер Сити» и «Арсенал».

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трансферы Аякс Полесье Житомир Александр Зинченко чемпионат Нидерландов по футболу трансферы УПЛ Влада Зинченко (Седан)
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 7
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Мокнули по самі помідори
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+3
К чему  этот дурацкий и оскорбительный юмор по отношению к футболисту, вам то какое дело к его жене?
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0
А нащо їй свекруха? Щоб щодня пиляла?
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0
Депутатом от Житомира
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0
А тут хорош. Норм трольнули
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0
Смішно! Особливо для дружини Зінченко! 
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0
Якщо вона побаче ,що що якийсь мажорчик з полісся або депутаНа житомирський багатший за зінку(а це цілком реально при зеленій шоблі) то вона як ванда нара кине лашпєта на раз.
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-1
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