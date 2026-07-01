Ламин ЯМАЛЬ: «Я надеюсь, что этот игрок присоединится к Барселоне»

18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал информацию об интересе каталонского клуба к нападающему «Атлетико» Хулиану Альваресу.

«Я надеюсь, что Хулиан Альварес присоединится к «Барселоне». Если он приедет, мы встретим его с распростертыми объятиями. Он присоединится к лучшему клубу в мире. Если бы я был на его месте, я бы так и поступил. Мы ждем его, если он захочет приехать. Он более чем желанный гость», – сказал игрок.

В начале июня «Барселона» сделала «Атлетико» официальное предложение на 100 миллионов евро по Хулиану Альваресу. В Мадриде ответили решительным отказом, высмеяв попытки «блаугранас» оформить этот трансфер. Впоследствии «матрасники» подали в ФИФА жалобу на каталонцев, обвинив их в переговорах с игроком за спиной клуба. Сам Хулиан Альварес при этом публично заявил о желании покинуть «Атлетико».