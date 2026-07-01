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  4. Ламин ЯМАЛЬ: «Я надеюсь, что этот игрок присоединится к Барселоне»
Испания
01 июля 2026, 12:56 |
426
0

Ламин ЯМАЛЬ: «Я надеюсь, что этот игрок присоединится к Барселоне»

Звезда «блаугранас» хочет играть с Хулианом Альваресом в одной команде

01 июля 2026, 12:56 |
426
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Ламин ЯМАЛЬ: «Я надеюсь, что этот игрок присоединится к Барселоне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Альварес и Ямаль
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18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал информацию об интересе каталонского клуба к нападающему «Атлетико» Хулиану Альваресу.

«Я надеюсь, что Хулиан Альварес присоединится к «Барселоне». Если он приедет, мы встретим его с распростертыми объятиями. Он присоединится к лучшему клубу в мире. Если бы я был на его месте, я бы так и поступил. Мы ждем его, если он захочет приехать. Он более чем желанный гость», – сказал игрок.

В начале июня «Барселона» сделала «Атлетико» официальное предложение на 100 миллионов евро по Хулиану Альваресу. В Мадриде ответили решительным отказом, высмеяв попытки «блаугранас» оформить этот трансфер. Впоследствии «матрасники» подали в ФИФА жалобу на каталонцев, обвинив их в переговорах с игроком за спиной клуба. Сам Хулиан Альварес при этом публично заявил о желании покинуть «Атлетико».

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Хулиан Альварес Ламин Ямаль Барселона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу трансферы
Андрей Плыгун Источник: Cope
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