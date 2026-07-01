ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала контракт с защитником

Барселона объявила о новом контракте на два сезона центрального защитника Андреаса Кристенсена, который мог стать свободным агентом.

Сообщается, что игрок пошел на значительное снижение зарплаты, чтобы остаться в каталонской команде. В договоре предусмотрены бонусы, если датчанин сможет избежать травм и чаще выходить на поле.

В прошлом сезоне Кристенсен провел 18 матчей и забил 1 гол.