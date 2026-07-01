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Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 13:01 | Обновлено 01 июля 2026, 13:10
330
0

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала контракт с защитником

Кристенсен получил двухлетний договор

01 июля 2026, 13:01 | Обновлено 01 июля 2026, 13:10
330
0
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала контракт с защитником
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреас Кристенсен
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Барселона объявила о новом контракте на два сезона центрального защитника Андреаса Кристенсена, который мог стать свободным агентом.

Сообщается, что игрок пошел на значительное снижение зарплаты, чтобы остаться в каталонской команде. В договоре предусмотрены бонусы, если датчанин сможет избежать травм и чаще выходить на поле.

В прошлом сезоне Кристенсен провел 18 матчей и забил 1 гол.

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Андреас Кристенсен Барселона Ла Лига продление контракта чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Барселона
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