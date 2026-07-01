Украина. Премьер лига01 июля 2026, 13:01 | Обновлено 01 июля 2026, 13:10
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ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала контракт с защитником
Кристенсен получил двухлетний договор
01 июля 2026, 13:01 | Обновлено 01 июля 2026, 13:10
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Барселона объявила о новом контракте на два сезона центрального защитника Андреаса Кристенсена, который мог стать свободным агентом.
Сообщается, что игрок пошел на значительное снижение зарплаты, чтобы остаться в каталонской команде. В договоре предусмотрены бонусы, если датчанин сможет избежать травм и чаще выходить на поле.
В прошлом сезоне Кристенсен провел 18 матчей и забил 1 гол.
Blaugrana still, Andreas 💙❤️ pic.twitter.com/gL6K4SrrkR— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 1, 2026
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