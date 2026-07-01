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  4. Как Бразилия и Италия. Мексика одержала четвертую «сухую» победу на ЧМ
Чемпионат мира
01 июля 2026, 10:37 |
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Как Бразилия и Италия. Мексика одержала четвертую «сухую» победу на ЧМ

Лишь трижды в истории сборные начинали ЧМ из четырех побед подряд без пропущенных мячей

01 июля 2026, 10:37 |
130
0
Как Бразилия и Италия. Мексика одержала четвертую «сухую» победу на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Мексики одержала четвертую «сухую» победу на ЧМ-2026.

В этот раз жертвой мексиканцев стала сборная Эквадора в 1/16 финала (2:0).

Матчи сборной Мексики на чемпионате мира 2026 года

  • 2026: Эквадор – 2:0
  • 2026: Чехия – 3:0
  • 2026: Южная Корея – 1:0
  • 2026: ЮАР – 2:0

Лишь двум сборным ранее удавалось одержать четыре победы без пропущенных мячей в четырех первых поединках одного розыгрыша ЧМ.

Этими сборными были Бразилия в 1986 году и Италия в 1990 году (5 побед подряд).

Победная серия сборной Бразилии без пропущенных мячей на старте ЧМ-1986 (4)

  • Польша – 4:0
  • Северная Ирландия – 3:0
  • Алжир – 1:0
  • Испания – 1:0

Победная серия сборной Италии без пропущенных мячей на старте ЧМ-1990 (5)

  • Ирландия – 1:0
  • Уругвай – 2:0
  • Чехословакия – 2:0
  • США – 1:0
  • Австрия – 1:0
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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