Как Бразилия и Италия. Мексика одержала четвертую «сухую» победу на ЧМ
Лишь трижды в истории сборные начинали ЧМ из четырех побед подряд без пропущенных мячей
Сборная Мексики одержала четвертую «сухую» победу на ЧМ-2026.
В этот раз жертвой мексиканцев стала сборная Эквадора в 1/16 финала (2:0).
Матчи сборной Мексики на чемпионате мира 2026 года
- 2026: Эквадор – 2:0
- 2026: Чехия – 3:0
- 2026: Южная Корея – 1:0
- 2026: ЮАР – 2:0
Лишь двум сборным ранее удавалось одержать четыре победы без пропущенных мячей в четырех первых поединках одного розыгрыша ЧМ.
Этими сборными были Бразилия в 1986 году и Италия в 1990 году (5 побед подряд).
Победная серия сборной Бразилии без пропущенных мячей на старте ЧМ-1986 (4)
- Польша – 4:0
- Северная Ирландия – 3:0
- Алжир – 1:0
- Испания – 1:0
Победная серия сборной Италии без пропущенных мячей на старте ЧМ-1990 (5)
- Ирландия – 1:0
- Уругвай – 2:0
- Чехословакия – 2:0
- США – 1:0
- Австрия – 1:0
🇲🇽 Le Mexique est la 3e nation à remporter chacun de ses 4 premiers matchs d'une édition à la Coupe du Monde sans encaisser le moindre but après le Brésil en 1986 et l'Italie en 1990. #MEXEQU— Stats Foot (@Statsdufoot) July 1, 2026
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