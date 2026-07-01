Эксперт: «Игра сборной U-19 дарит удовольствие. Михайленко – умный человек»

Известный футбольный комментатор и блогер Виктор Вацко поделился впечатлениями от старта сборной Украины U-19 на юношеском чемпионате Европы-2026.

В первом туре группового этапа Евро команда Дмитрия Михайленко обыграла Хорватию (3:1).

«Ой, знаете, я получил удовольствие и от игры нашей сборной U-19, и, конечно же, от результата. В целом наша сборная держала игру под контролем и провела очень хороший матч. Дмитрий Михайленко – очень коммуникабельный, умный человек», – сказал Вацко.

Следующий матч юношеская сборная Украины проведет в четверг, 2 июля, против Сербии. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.