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Чемпионат мира
01 июля 2026, 04:35 | Обновлено 01 июля 2026, 04:37
308
0

Тренер сборной Швеции нашел причины провала против Франции на ЧМ-2026

Грэм Поттер поделился мыслями после проигранной дуэли

01 июля 2026, 04:35 | Обновлено 01 июля 2026, 04:37
308
0
Тренер сборной Швеции нашел причины провала против Франции на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер
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Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер подвел итоги матча 1/16 финала против Франции на ЧМ-2026.

Викинги держались почти весь первый тайм, пока не пропустили гол в раздевалку от Килиана Мбаппе.

После перерыва французы лишь увеличили преимущество и довели счет до разгромного – 3:0.

«Поздравляю Францию. В матче против соперника такого высокого уровня мы должны были сыграть безупречно. Мы неплохо начали встречу, создали несколько моментов, выдали пару хороших отрезков, но не так много, как хотелось бы.

Мы стремились играть компактно как команда, защищаться как можно надёжнее и использовать пространство за спинами защитников для наших нападающих. Это нам удавалось в первой половине тайма, пока Франция не включила более высокие обороты. Мы хотели большего, но столкнулись с грандиозной командой.

Мы не собирались действовать пассивно, хотели пройти далеко, но Франция была сильнее и заслужила победу. Даже после первого пропущенного мяча игроки сохраняли позитивный настрой и стремились вернуться в игру.

Мы попытались взять игру под свой контроль, допустили ошибки, а при счете 0:2 отыграться уже тяжело, особенно против такого мощного соперника, который к тому же располагает солидным ресурсом на скамейке запасных.

Чтобы спасти этот матч, нам нужно было несколько чудес. Одно из них случилось, когда Мбаппе попал в штангу, но этого оказалось мало... Мбаппе – игрок топ-уровня, его первый гол – это идеальный пример скорости и лёгкости при смене направления движения.

Мы должны использовать этот матч как фундамент, чтобы двигаться дальше. Мы провели хороший турнир. То, как мы отреагировали на поражение от Нидерландов (1:5) в игре с Японией (1:1), было фантастикой. Мы должны строить команду вокруг этого опыта и гордиться тем, чего достигли. Получив этот опыт, мы вернемся сильнее, ведь у нас молодая команда.

Достаточно взглянуть на карьеру и резюме игроков сборной Франции и сравнить их с нашими на данном этапе. Мы – молодая, развивающаяся команда, и впереди нас, надеюсь, ждёт много хорошего», – заявил Поттер.

Видеообзор матча:

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Андрей Витренко Источник: L'Equipe
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