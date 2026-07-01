Форвард «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе был признан лучшим игроком матча против Швеции в 1/16 финала ЧМ-2026.

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Килиан безо всяких сомнений завоевал трофей, поскольку именно его дубль принес разгромную победу Франции – 3:0.

Благодаря яркой игре Мбаппе забил уже 6 мячей на этом турнире и догнал Лионеля Месси в рейтинге бомбардиров.

В то же время Килиан отстает всего на один гол от Месси в общем списке голеадоров чемпионатов мира: у Мбаппе – 18, у Месси – 19.

Также после игры со Швецией французский форвард стал абсолютным рекордсменом по голам на стадии плей-офф ЧМ.

В следующем раунде сборная Франции сыграет с Парагваем. Матч пройдет 5 июля.

ФОТО. Рекордсмен. Стал известен лучший игрок матча Франция – Швеция