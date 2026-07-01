Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Рекордсмен. Стал известен лучший игрок матча Франция – Швеция
Чемпионат мира
01 июля 2026, 02:42 | Обновлено 01 июля 2026, 03:03
222
0

ФОТО. Рекордсмен. Стал известен лучший игрок матча Франция – Швеция

Килиан Мбаппе ожидающе забрал индивидуальный трофей

01 июля 2026, 02:42 | Обновлено 01 июля 2026, 03:03
222
0
ФОТО. Рекордсмен. Стал известен лучший игрок матча Франция – Швеция
ФИФА. Килиан Мбаппе
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Форвард «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе был признан лучшим игроком матча против Швеции в 1/16 финала ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Килиан безо всяких сомнений завоевал трофей, поскольку именно его дубль принес разгромную победу Франции – 3:0.

Благодаря яркой игре Мбаппе забил уже 6 мячей на этом турнире и догнал Лионеля Месси в рейтинге бомбардиров.

В то же время Килиан отстает всего на один гол от Месси в общем списке голеадоров чемпионатов мира: у Мбаппе – 18, у Месси – 19.

Также после игры со Швецией французский форвард стал абсолютным рекордсменом по голам на стадии плей-офф ЧМ.

В следующем раунде сборная Франции сыграет с Парагваем. Матч пройдет 5 июля.

ФОТО. Рекордсмен. Стал известен лучший игрок матча Франция – Швеция

По теме:
Старт матча 1/16 финала ЧМ-2026 отложен: что случилось?
7 побед подряд. Франция отметилась интересным достижением на ЧМ
Мексика – Эквадор. Текстовая трансляция матча
сборная Франции по футболу сборная Швеции по футболу Килиан Мбаппе ЧМ-2026 по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Французский король. Мбаппе установил рекорд по голам на чемпионатах мира
Футбол | 01 июля 2026, 02:18 1
Французский король. Мбаппе установил рекорд по голам на чемпионатах мира
Французский король. Мбаппе установил рекорд по голам на чемпионатах мира

Килиан забил самое большое количество мячей на стадиях плей-офф

Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Бокс | 30 июня 2026, 05:45 9
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы

Лапин сказал, что украинец хочет сам определять соперников

Драма в лотерее. Марокко шокировало Нидерланды
Футбол | 30.06.2026, 06:55
Драма в лотерее. Марокко шокировало Нидерланды
Драма в лотерее. Марокко шокировало Нидерланды
КЛОПП – о скандале в игре Германия – Парагвай на ЧМ: «Это очень болезненно»
Футбол | 30.06.2026, 06:44
КЛОПП – о скандале в игре Германия – Парагвай на ЧМ: «Это очень болезненно»
КЛОПП – о скандале в игре Германия – Парагвай на ЧМ: «Это очень болезненно»
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
Бокс | 30.06.2026, 20:42
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футболист сборной отказался играть за Динамо из-за своего соотечественника
Футболист сборной отказался играть за Динамо из-за своего соотечественника
29.06.2026, 06:02 3
Футбол
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
29.06.2026, 22:55
Футбол
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
29.06.2026, 10:10 24
Футбол
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
29.06.2026, 10:25 13
Футбол
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
30.06.2026, 07:32 2
Футбол
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
30.06.2026, 09:32 7
Футбол
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала
29.06.2026, 00:15 1
Футбол
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
29.06.2026, 08:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем