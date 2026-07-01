Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам показательно поклонился Килиану Мбаппе в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Швеции.

Дешам заменил Мбаппе на 85-й минуте после того, как форвард оформил дубль.

Как только Килиан подошёл к боковой линии, Дидье склонился, признавая величие нападающего.

Благодаря яркому перформансу Мбаппе и его партнёров сборная Франции разгромила соперника со счетом 3:0.

Килиан оформил свой 18 гол на чемпионатах мира, а французская команда вышла на Парагвай в 1/8 финала

ФОТО. Дешам поклонился Мбаппе. Тренер признал величие форварда