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Чемпионат мира
01 июля 2026, 02:15 | Обновлено 01 июля 2026, 02:16
89
0

ФОТО. Дешам поклонился Мбаппе. Тренер признал величие форварда

Дидье высоко оценил дубль от Килиана в матче со Швецией

01 июля 2026, 02:15 | Обновлено 01 июля 2026, 02:16
89
0
ФОТО. Дешам поклонился Мбаппе. Тренер признал величие форварда
Getty Images/Global Images Ukraine
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам показательно поклонился Килиану Мбаппе в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Швеции.

Дешам заменил Мбаппе на 85-й минуте после того, как форвард оформил дубль.

Как только Килиан подошёл к боковой линии, Дидье склонился, признавая величие нападающего.

Благодаря яркому перформансу Мбаппе и его партнёров сборная Франции разгромила соперника со счетом 3:0.

Килиан оформил свой 18 гол на чемпионатах мира, а французская команда вышла на Парагвай в 1/8 финала

ФОТО. Дешам поклонился Мбаппе. Тренер признал величие форварда

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Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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