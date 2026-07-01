ФОТО. Дешам поклонился Мбаппе. Тренер признал величие форварда
Дидье высоко оценил дубль от Килиана в матче со Швецией
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам показательно поклонился Килиану Мбаппе в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Швеции.
Дешам заменил Мбаппе на 85-й минуте после того, как форвард оформил дубль.
Как только Килиан подошёл к боковой линии, Дидье склонился, признавая величие нападающего.
Благодаря яркому перформансу Мбаппе и его партнёров сборная Франции разгромила соперника со счетом 3:0.
Килиан оформил свой 18 гол на чемпионатах мира, а французская команда вышла на Парагвай в 1/8 финала
ФОТО. Дешам поклонился Мбаппе. Тренер признал величие форварда
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