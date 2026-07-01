Французский король. Мбаппе установил рекорд по голам на чемпионатах мира

27-летний француз Килиан Мбаппе дважды забил в ворота Швеции в 1/16 финала на ЧМ-2026 и стал рекордсменом международного турнира.

Форвард достиг отметки в 10 голов на стадиях плей-офф на мундиалях. Ранее подобного достижения не покорял ни один футболист.

В рейтинге бомбардиров в плей-офф Килиан обошел двух легенд Бразилии, имеющих по восемь голов: Роналдо и Леонидаса.

Кроме того, Мбаппе довел число своих голов на чемпионатах мира до 17. Француз опередил Мирослава Клозе (16), но до рекорда Лионеля Месси ему все еще не хватает одного точного удара (19).