Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико просит ФИФА наказать Барселону за контакты с их игроком
Испания
30 июня 2026, 21:37 |
134
0

Атлетико просит ФИФА наказать Барселону за контакты с их игроком

Мадридцев возмутила активность «блаугранас» в отношении Хулиана Альвареса

30 июня 2026, 21:37 |
134
0
Атлетико просит ФИФА наказать Барселону за контакты с их игроком
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Мадридский «Атлетико» подал жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) в отношении «Барселоны».

Сообщается, что «матрасники» требуют от чиновников организации наказать каталонцев за переговоры с действующим игроком «Атлетико» Хулианом Альваресом. Эти действия, по мнению представителей мадридского клуба, нарушают нормы и регламенты ФИФА.

Ранее «Барселона» предложила «Атлетико» за Альвареса 100 миллионов евро, однако получила категорический отказ. Недавно сам Хулиан публично заявил, что хочет покинуть мадридский клуб.

По теме:
Ямаль назвал принципиального соперника лучшим игроком ЧМ-2026
У Реала возникли большие проблемы с трансфером звездного игрока за 120 млн
Замена Левандовски? Барселона провела переговоры со звездой Ювентуса
Хулиан Альварес Барселона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига ФИФА
Андрей Плыгун Источник: Cope
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дважды упустили перевес. Заря в спарринге разошлась миром со Шкендией
Футбол | 30 июня 2026, 21:05 0
Дважды упустили перевес. Заря в спарринге разошлась миром со Шкендией
Дважды упустили перевес. Заря в спарринге разошлась миром со Шкендией

У луганской команды голы забили Домагой Елавич и Федор Задорожний

Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Футбол | 30 июня 2026, 09:32 7
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон

Роман вернётся в «Олимпиакос» и покинет «Лион»

Стародубцева не смогла выиграть стартовый матч на Уимблдоне
Теннис | 30.06.2026, 19:54
Стародубцева не смогла выиграть стартовый матч на Уимблдоне
Стародубцева не смогла выиграть стартовый матч на Уимблдоне
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
Футбол | 30.06.2026, 03:22
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Футбол | 30.06.2026, 07:32
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
29.06.2026, 06:32 8
Футбол
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
30.06.2026, 05:45 8
Бокс
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
29.06.2026, 04:32 2
Бокс
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
29.06.2026, 08:20
Бокс
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
29.06.2026, 10:53 8
Футбол
Футболист сборной отказался играть за Динамо из-за своего соотечественника
Футболист сборной отказался играть за Динамо из-за своего соотечественника
29.06.2026, 06:02 3
Футбол
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
29.06.2026, 10:10 26
Футбол
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
30.06.2026, 07:35 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем