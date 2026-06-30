Атлетико просит ФИФА наказать Барселону за контакты с их игроком
Мадридцев возмутила активность «блаугранас» в отношении Хулиана Альвареса
Мадридский «Атлетико» подал жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) в отношении «Барселоны».
Сообщается, что «матрасники» требуют от чиновников организации наказать каталонцев за переговоры с действующим игроком «Атлетико» Хулианом Альваресом. Эти действия, по мнению представителей мадридского клуба, нарушают нормы и регламенты ФИФА.
Ранее «Барселона» предложила «Атлетико» за Альвареса 100 миллионов евро, однако получила категорический отказ. Недавно сам Хулиан публично заявил, что хочет покинуть мадридский клуб.
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