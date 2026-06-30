Фиаско Нидерландов № 2. Кейс ван Перси, в котором Марокко вновь побеждает

Накануне на чемпионате мира-2026 была ночь сенсаций. Вслед за вылетом сборной Германии в серии пенальти от Парагвая по такому же пути, но уже от Марокко, последовал и еще один европейский гранд, которого некоторые авторитетные аналитики и разработчики математических моделей даже называли потенциальным победителем мундиаля, – сборная Нидерландов.

«Оранжевые» на последних минутах упустили победу над марокканцами в 1/16 финала (1:1), а затем традиционно для себя на топ-турнирах провалились в серии пенальти – 2:3. Статистики уже подсчитали, что сборная Нидерландов имеет невероятную серию на чемпионатах мира из 23 беспроигрышных матчей в основное время, которая берет свое начало в уже достаточно далеком 2010-м, однако… Вряд ли это хоть как-то подсластит горечь вылета уже в первом же раунде плей-офф для нидерландских болельщиков, пускай даже обидчиком их любимцев стала ныне весьма крепкая и динамично развивающаяся сборная Марокко – четвертая команда по итогам ЧМ-2022.

Еще более неприятно для нидерландцев то, что в настоящий момент ситуация складывается таким образом, что «оранжевые» проиграют Марокко и еще один важный кейс, связанный с культовой для Нидерландов фамилией ван Перси. Что правда, речь идет не о 42-летнем экс-форварде Робине ван Перси, а о его сыне – Шакиле, который, кажется, весьма близок к решению выступать на международном уровне не за Нидерланды, а за Марокко.

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакил ван Перси

19-летний Шакил ван Перси родился в Лондоне, когда его отец выступал за тамошний «Арсенал». Однако благодаря марокканскому происхождению своей матери Бухры Эльбали молодой парень имеет все основания для того, чтобы выступать как за сборную Нидерландов, так и за национальную команду Марокко. И, как считают в нидерландской прессе, вылет «оранжевых» от «атласских львов» на ЧМ-2026 поставит точку в сомнениях Шакила, окончательно склонив его выбор в пользу марокканцев.

Споры за футболистов между Нидерландами и Марокко в последние годы не являются редкостью. Достаточно вспомнить 2016 год, когда легендарный Марко ван Бастен открыто критиковал решение Хакима Зиеша выступать за марокканскую национальную команду. Экс-вингер «Аякса», ныне выступающий за «Видад Касабланку», родился и вырос в Нидерландах, а также выступал за молодежные команды (U-19, U-20 и U-21) этой страны, но когда дело дошло до выбора национальной сборной, то отдал предпочтение Марокко, где провел 64 матча и забил 25 мячей.

Десять лет назад ван Бастен в открытую назвал решение Зиеша «глупым». Тогда многие в европейском футболе не поняли Хакима, так как для футболистов с двойным гражданством было едва ли не правилом ждать до последнего приглашения от более топовой сборной, как например, Нидерланды, а выбор в пользу условного Марокко делать лишь в случае отсутствия реальных перспектив игры за номинально сильнейшую команду.

Но в последние годы ситуация в этом плане начала кардинально меняться. И это доказывают не только сомнения Шакила ван Перси, но и недавнее решение 20-летнего таланта «Аякса» Райана Буниды выступать не за сборную Бельгии (страны, где он родился), а за сборную Марокко (страны, родом откуда его родители). Причем Бунида также был заигран за юношеские команды всех возрастов сборной Бельгии, начиная от U-16 и заканчивая U-21, но в конечном итоге круто изменил вектор своей международной карьеры и 26 мая нынешнего года дебютировал за Марокко в спарринге с Бурунди (5:0).

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Бунида

На самом деле, выбор Буниды является странным лишь на первый, совсем непросвещенный, взгляд. В последние годы марокканский футбол находится на подъеме, переживая истинный бум, вызванный выходом в полуфинал ЧМ-2022 в Катаре. После этого события в стране стремительно увеличились инвестиции в футбол, особенно в молодежный и женский его сектора. Сборная Марокко U-23 в 2023 году выиграла домашний для себя розыгрыш Молодежного Кубка африканских наций, а сборная Марокко U-20 в октябре минувшего года и вовсе стала чемпионом мира на молодежном мундиале в Чили, одолев в финальном поединке Аргентину (2:0).

Сегодня за национальную сборную Марокко, в том числе в финальной части ЧМ-2026, выступают представители реальных европейских грандов: Ашраф Хакими из «Пари Сен-Жермен», Браим Диас из «Реала», Нуссаир Мазрауи из «Манчестер Юнайтед». И это именно те примеры, которые дают понять молодым талантам, что сборная Марокко – это вовсе не «черная метка» в карьере, а наоборот, дополнительная возможность ярко проявить себя на уровне национальных сборных, чего многие футболисты с двойным гражданством длительное время оказываются лишенными, ожидая «очереди» в топовые европейские сборные. Говоря проще: выбор в пользу сборной Марокко перестал являться второсортным вариантом для молодых талантливых игроков.

И рост подобных настроений среди молодежи особенно заметен в Испании, Бельгии и Нидерландах – странах, где проживают крупнейшие в Европе марокканские общины. И если ранее такие игроки, как Ибрагим Афеллай, Халид Буларуз, Маруан Феллайни и Насер Шадли выбирали для выступлений на международном уровне страны, в которых родились и выросли, то сегодня тенденция, похоже, изменилась. На чемпионате мира-2026 ни одна из национальных сборных не выставляла на поле игроков марокканского происхождения, в то время как многие из лучших молодых футболистов, родившихся в Европе, решили представлять именно эту североафриканскую страну.

Среди недавних кейсов особенно выделяется Абделла Уазан – одна из главных жемчужин нынешней академии «Аякса», который в свои 17 лет пока еще не дебютировал за первую команду, но в сезоне-2025/26 уже несколько раз был заявлен на матчи амстердамцев в Эредивизи. Уазан сыграл ключевую роль в победе юношей из Марокко на Кубке африканских наций-2025 U-17, а также в выходе в четвертьфинал чемпионата мира-2025 U-17. Изначально за Уазана завязалась жесткая борьба между Нидерландами и Марокко, и футболист сыграл за сборные U-15 обеих стран, но потом остановил свой выбор все-таки на североафриканцах.

Getty Images/Global Images Ukraine. Абделла Уазан

Это его решение вызвало в Нидерландах бурные дебаты, причем дошло до воспоминаний о словах Руда Гуллита, сказанных еще в 2019-м, когда известный экс-футболист, а впоследствии наставник, в публичной плоскости поднял несколько провокационный вопрос о целесообразности для страны инвестировать в развитие и воспитание молодых игроков, которые впоследствии уходят играть за национальные команды других государств.

Еще тогда в Нидерландах футбольное сообщество фактически разделилось на два лагеря: для одних подобное явление интерпретируется как вопрос идентичности и интеграции, в то время как для других – просто как свобода выбора страны, с которой они чувствуют самую сильную связь. Именно поэтому поединок 1/16 финала ЧМ-2026 между Нидерландами и Марокко был не просто битвой за дальнейшее продвижение по турнирной сетке мундиаля, но и чем-то значительно большим в аспекте «правильного» выбора национальной команды.

И после поражения в Нидерландах все больше уверены в том, что в ближайшее время играть за Марокко от них уйдет не только Шакил ван Перси, но и многие другие талантливые и молодые исполнители. И в этом выборе, говоря по правде, меркантилизма будет не меньше, чем ранее у предшественников нынешней молодежи. В конце концов, за кого престижнее играть – за четвертую команду мира по итогам ЧМ-2022 или всего лишь за четвертьфиналиста того турнира; за команду, выбравшуюся в 1/8 финала ЧМ-2026 и продолжающую участие в мундиале, или за тех, кто от нее пал в 1/16 финала, став очередной жертвой собственного тщеславия? Эти вопросы, если что, риторические…