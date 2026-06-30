Двенадцать лет одиночества: о нынешней сборной Германии

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking представляет серию материалов, посвященных ЧМ-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике.

«Своей самоотдачей и командным духом на этом чемпионате мира вы вдохновили всю нашу страну. Мы гордимся вами». Эти пафосные слова произнес (написал) канцлер ФРГ Фридрих Мерц. И написал/произнес он это не после того, как Бундестим вышла в плей-офф Мундиаля, а сразу после позорного поражения в 1/16 финала от сборной Парагвая.

Странно, если честно. Подобное смахивает либо на примитивную попытку самоуспокоения, либо на добротный троллинг.

Хотя, как мне кажется, ни тем, ни тем более иным герр Мерц не собирался заниматься. На мой взгляд, глава правительства Германии в такой вот странный способ попытался поддержать главную футбольную команду страны после неудачи в серии пенальти.

Но по факту получилось неубедительно. Мягко говоря. Не удивлюсь, если слова Мерца о «самоотдаче», «командном духе» и особенно «вдохновении» станут мемами.

Ну, а как иначе, если все те громкие эпитеты совсем не соответствуют действительности. Не соответствуют в первую очередь потому, что нынешняя сборная Германии страшно далека от тех самых «самоотдачи» и «командного духа» – от всего того, что ранее было визитной карточкой Маншафт.

ЧМ-2026 для сборной Германии стал третьим подряд провальным Мундиалем. Как в том анекдоте: если бы раз провалились, то это было бы просто недоразумение. Но трижды – это уже закономерность. Особенно, если рассматривать эти три последних по счету провала на фоне с посредственными результатами сборной на чемпионатах Европы.

В общем, печальная картина получается. Даже более чем печальная.

Getty Images/Global Images Ukraine

В относительно недавней истории сборной Германии был подобный провал – середины-конца девяностых годов прошлого века, когда поколение Маттеуса, Клинсманна и Заммера уходило на заслуженный отдых.

На двух подряд ЧМ – 1994 и 1998 годов – престарелая немецкая машина неизменно останавливалась на четвертьфинале. И этот показатель на Родине неизменно воспринимался, как провал. В частности, после разгромного поражения от хорватов в четвертьфинале Мундиаля-1998 наставнику Бундестим Берти Фогтсу, выигравшему два года назад Евро, незамедлительно указали на дверь.

Однако уже на следующем чемпионате мира – 2002 года – немецкая команда, сделавшая выводы, ведомая Каном и Феллером, пробилась в финал, где уступила блестящей сборной Бразилии.

После «серебра» 2002 года была «бронза» на домашнем Мундиале-2006. Третье место досталось немцам и на следующем мировом первенстве. А в 2014-м сборная Германии снова стала лучшей командой планеты.

Кто бы мог подумать тогда, что финальный матч ЧМ-2014, в котором немцы минимально обыграли аргентинцев, станет для сборной Германии последним на данный момент поединком на мировых первенствах, в котором они сыграли в защите на ноль.

Сломалось с тех пор что-то в немецком образцовом механизме. Если немцы и брали «за живое» чем-то на международных соревнованиях, то это, как раз тем, о чем так неуместно напомнил после провала в игре с Парагваем Мерц. Это командный дух, воля к победе, железная дисциплина. И бетонная игра в обороне.

Но после триумфального для Германии бразильского Мундиаля явно что-то пошло не так. Наверняка немцы выбрали путь наименьшего сопротивления – почивания на лаврах. Дескать, мы и так лучшие в мире, зачем тогда от добра искать добро?

***

Так или иначе, следующий чемпионат мира – 2018 года – стал для Бундестим не просто ушатом ледяной воды, а настоящим шоком. Действующий чемпион мира не смог выйти из группы, заняв последнее (!) место.

Да, можно сетовать на то, что немцам попались не самые проходные соперники – мексиканцы, шведы и южные корейцы, но Карл, точнее, Йоахим, вы же, на минуточку, лучшая команда мира!

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает ЧМ-2026 по футболу!

Однако уже в первом матче – против Мексики, Бундестим ничего не могла противопоставить быстроногому Лосано. Во второй игре – против шведов – отскочили благодаря гениальному штрафному Крооса. А в матче против Южной Кореи большую часть игрового времени осаждали чужие ворота, но в конце игры боевой дух Бундестим иссяк, и команда Лева пропустила два безответных мяча. Корейцы тогда лезли из кожи вон, дабы насолить гегемону. И это при том, что команда Сона еще до игры потеряла даже теоретические шансы выйти из группы…

После такого невиданного для Маншафт фиаско Йоахим Лев, как ни в чем не бывало, остался на своем месте. Немецкий футбольный Союз не счет необходимым отправлять наставника в отставку, хотя в более «безобидном» случае указал на двери старине Берти.

Как показали дальнейшие события, решение оставить Лева во главе сборной после провала на ЧМ-2018 стало ошибочным. Инерция, стагнация, деградация, потерянный шанс на новую кровь – вот так можно проиллюстрировать работу Лева после фиаско на кацапском Мундиале.

Бундестим под руководством Йоахима вылетела уже в первом раунде плей-офф Евро-2020, и лишь тогда рекордсмену в истории немецкой сборной указали на дверь. Очень тихо ушел Лев на покой. Незамеченным ушел. И до сих пор находится в творческом отпуске.

На ЧМ-2022 немцев повел Ханси Флик, сделавший чуть раньше из «Баварии» гегемона Лиги чемпионов.

Однако и Хансу-Дитеру тоже не повезло. После уверенного выхода на Мундиаль – немцы квалифицировались раньше всех (ну, за исключением страны-хозяйки турнира), на самом турнире сборная Германии снова провалилась. И в этом случае вряд ли нужно сетовать на «непроходимость» группы, ведь, окромя Испании, там были удобоваримые оппоненты – японцы и костариканцы.

Так получилось, что с фаворитом группы – сборной Испании – подопечные Флика сыграли вничью. Но было это уже во втором туре. А в дебютном туре Бундестим уступила Японии.

В третьей игре группового этапа Маншафт устраивала лишь победа. И немцы ее добыли, уверенно переиграв Коста-Рику. Но на их беду японцы в параллельном матче переиграли еще и «фурию», а это значило, что команда Флика заняла лишь третье место…

И в этой связи с отставкой главного тренера сборной функционеры немецкой футбольной ассоциации не спешили. Однако после целой серии неудачных товарищеских матчей Флика таки отправили в отставку.

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Если говорить с высоты прожитых дней, то, может, и зря отправили, если учесть, как бывший бундестренер зажигает в «Барселоне», и как нынешний бундестренер облажался на ЧМ-2026.

Но, так или иначе, Флика убрали в сентябре 2023-го, и к домашнему Евро немцев начал готовить Юлиан Нагельсманн.

***

Под руководством бывшего неудачника во главе «Баварии» Бундестим преобразилась. Но в этом случае речь идет скорее о визуальных преобразованиях, нежели о качественных. Просто Нагельсманн стал более заметно по сравнению со своим предшественником вводить новых игроков в состав. Победы немцев в товарищеских матчах против французов и нидерландцев вселяли осторожную уверенность в то, что на Евро-2024 Маншафт сможет достичь успеха.

Отлично отыграв групповой раунд, немцы в 1/8 финала на классе справились с датчанами. Но дальше четвертьфинала все равно не забрались, уступив на последних минутах дополнительного времени будущим чемпионам – испанцам.

Однако, несмотря на столь ранний (как для фаворита и домашнего турнира) вылет, в целом выступление сборной Германии на том турнире было признано успешным. Точнее, то выступление, по мнению немецких болельщиков, заложило фундамент будущего успеха на следующем крупном турнире, ибо Кроос и его поколение ушли на покой, а им на смену появилось не менее звездное поколение во главе с Вирцем и Мусиалой.

Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Первым тревожным звоночком для широких верст немецких фанов стало неожиданное решение Нагельсманна вернуть в основу сборной голкипера Нойера. Бауман, считавшийся доселе основным, был без лишних объяснений задвинут в запас.

Второй тревожный звоночек прозвенел уже на самом Мундиале, где немцы не совладали с Эквадором, уступив 1:2. Да, две победы позволили Маншафт выйти из группы с первого места, но игра Германии против эквадорцев напоминала мучения Бундестим на двух предыдущих мировых чемпионатах. Безыдейной была игра команды Нагельсманна в том поединке. И очень уязвимой, особенно в защите.

И в первом же поединке на вылет – против еще одной латиноамериканской команды – сборной Парагвая – сборная Германии наступила на предыдущие грабли.

Можно сколько угодно рассказывать, что пенальти – это лотерея, и что 75 процентов владения мячом – это очень круто, однако, с одной стороны, немцы в игре до серии пенальти запомнились лишь этим самым «холостым» владением. Их соперник был более опасен, более эмоционален, более заряжен на игру. Да и Нойера наверняка нужно было менять на серию пенальти.

В общем, те послематчевые слова Мерца о «командном духе» и «самоотдаче» в разы больше подходят именно Парагваю, а не Германии.

И вот теперь, после очередного фиаско на ЧМ, очень интересно, как поведет себя Немецкий футбольный Союз. Нагельсманн уже успел сыграть на опережение, заявив, что, дескать, в отставку не собираюсь. Но нужен ли Бундестим такой тренер, который так и не сумел раскрыть ни новое поколение, ни найти подхода к ветеранам?

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