Полузащитник сборной Украины U-19: «Домчак немного сорвал голос, но ничего»

Полузащитник юношеской сборной Украины U-19 Павел Люсин прокомментировал победу над Хорватией U-19 (3:1) в первом туре Евро-2026 U-19.

– Доволен всем: игрой команды, своей игрой и Домчака – он тоже молодец. Все пацаны просто супер сыграли. Благодарю болельщиков, которые пришли на нашу игру и поддерживали нас.

Назар (Домчак – ред.) наверняка немного сорвал голос, но ничего. Это его роль – он должен нам подсказывать и может немного орать на нас.

Тренер нас похвалил за то, что мы победили такую ​​команду, выполнили его установки и победили. Конечно, заряжает этот результат. Игра с Хорватией — это первая игра, она очень важна эмоционально перед следующими двумя матчами, – сказал Павел.

На Евро-2026 (U-19) юношеская сборная Украины выступает в группе B. Уже в четверг, 2 июля, подопечные Дмитрия Михайленко сыграют против Сербии, а 5 июля (воскресенье) встретятся с Италией.