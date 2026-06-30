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30 июня 2026, 11:04 |
534
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МИХАЙЛЕНКО – о победе Украины U-19 над Хорватией: «Это была непростая игра»

Коуч «сине-желтых» похвалил своих подопечных

30 июня 2026, 11:04 |
534
0
МИХАЙЛЕНКО – о победе Украины U-19 над Хорватией: «Это была непростая игра»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Михайленко
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Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко поделился эмоциями после победы «сине-желтых» над Хорватией (3:1) в первом матче на юношеском чемпионате Европы-2026 (U-19).

«Могу сказать, что мы очень рады. Это была непростая игра: и первый тайм, и вторая половина второго тайма дались тяжело. Но ребята – большие молодцы. Они проявили характер, переломили ход матча и, по-моему, одержали вполне заслуженную победу. После того как повели 3:1, мы уже играли по счету и отошли на свою половину поля.

Пропущенный гол? Это скорее заслуга соперника. Нам не удавалось достаточно агрессивно действовать на чужой половине поля. В перерыве мы внесли определенные тактические коррективы и после этого игра изменилась. Мы стали больше контролировать мяч, создавать моменты и доминировать. Именно в этот период забили два мяча. Хочу подчеркнуть, что это был очень сильный соперник, против которого действительно было непросто играть.

Замена Кокодыняка? Всё хорошо. У него свело ноги судорогами, поэтому он сам попросил замену.

Эпизод с пенальти? Мы допустили ошибку в защите. Во-первых, плохо среагировали на мяч и позволили нападающему первому до него добраться. Во-вторых, в штрафной нельзя выполнять такие подкаты. Но это следствие молодости и недостатка опыта. Хорошо, что ребята сумели поправить ситуацию.

Думаю, сейчас ни одна команда не находится на пике физической готовности, ведь это после отпусков. Те десяти дней подготовки, которые мы провели в Польше, недостаточно, чтобы выдерживать максимальный темп все 90 минут. В общем, состояние футболистов удовлетворительное. Сейчас главное – качественно восстановиться. Все команды находятся в одинаковых условиях, и мы уже знаем, как играть в режиме «через два дня в третий», - сказал Михайленко.

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Олег Вахоцкий Источник: Суспильне Спорт
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