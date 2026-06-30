ДЕШАМ – о Мбаппе: «В нем нет сомнений, потому что он выдающийся игрок»
Коуч сборной Франции встал на защиту Килиана Мбаппе
Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам встал на защиту Килиана Мбаппе, объяснив роль звездного француза в национальной команде.
«Килиан умеет действовать в обороне. Он способен защищаться. Возможно, в меньшей степени, чем другие, но при этом он забивает больше всех.
Да, это часть его задачи, и я с самого первого дня повторял – даже если это не всегда слышно, – что он ее выполняет. Наши нападающие в целом делают меньше беговой работы, однако он первым подает пример.
Недавно я отмечал, что кроме игровых качеств и способности забивать, Килиан отлично справляется с ролью капитана. Внешнее впечатление о нем не всегда совпадает с тем, каков он на самом деле. Он продолжает забивать и отдавать голевые передачи. Когда у него есть возможность помочь команде, он делает это.
Еще в 2018 году Килиан был очень сильным. Он постоянно стремится к прогрессу, бьет рекорды и, без сомнений, побьет еще не один. Он может упустить момент, как в матче против Сенегала, но в нем нет сомнений, потому что он выдающийся игрок.
По его мышлению, если у него возникает момент, это не проблема, даже если до этого он не реализовал три случая. Он не теряется в таких ситуациях. Он принадлежит к исключительным футболистам, и отлично, что он француз и выступает за нас», – сказал тренер.
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