ДЕШАМ – о Мбаппе: «В нем нет сомнений, потому что он выдающийся игрок»

Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам встал на защиту Килиана Мбаппе, объяснив роль звездного француза в национальной команде.

«Килиан умеет действовать в обороне. Он способен защищаться. Возможно, в меньшей степени, чем другие, но при этом он забивает больше всех.

Да, это часть его задачи, и я с самого первого дня повторял – даже если это не всегда слышно, – что он ее выполняет. Наши нападающие в целом делают меньше беговой работы, однако он первым подает пример.

Недавно я отмечал, что кроме игровых качеств и способности забивать, Килиан отлично справляется с ролью капитана. Внешнее впечатление о нем не всегда совпадает с тем, каков он на самом деле. Он продолжает забивать и отдавать голевые передачи. Когда у него есть возможность помочь команде, он делает это.

Еще в 2018 году Килиан был очень сильным. Он постоянно стремится к прогрессу, бьет рекорды и, без сомнений, побьет еще не один. Он может упустить момент, как в матче против Сенегала, но в нем нет сомнений, потому что он выдающийся игрок.

По его мышлению, если у него возникает момент, это не проблема, даже если до этого он не реализовал три случая. Он не теряется в таких ситуациях. Он принадлежит к исключительным футболистам, и отлично, что он француз и выступает за нас», – сказал тренер.