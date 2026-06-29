Чемпионат мира29 июня 2026, 20:59 |
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Сборная Франции рискует остаться без форварда перед плей-офф ЧМ
Маркус Тюрам может пропустить игру со Швецией из-за травмы
29 июня 2026, 20:59 |
329
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Нападающий сборной Франции Маркус Тюрам может пропустить матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против сборной Швеции, сообщает издание L'Equipe.
По информации источника, у 28-летнего футболиста проблемы с икроножной мышцей, из-за чего он пропустил командные тренировки в субботу и воскресенье.
На нынешнем чемпионате мира Маркус Тюрам провел на футбольном поле всего 3 минуты.
Матч Франция – Швеция состоится 1 июля 2026 года в 00:00 по киевскому времени.
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