Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Франции рискует остаться без форварда перед плей-офф ЧМ
Чемпионат мира
29 июня 2026, 20:59 |
329
0

Сборная Франции рискует остаться без форварда перед плей-офф ЧМ

Маркус Тюрам может пропустить игру со Швецией из-за травмы

29 июня 2026, 20:59 |
329
0
Сборная Франции рискует остаться без форварда перед плей-офф ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Нападающий сборной Франции Маркус Тюрам может пропустить матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против сборной Швеции, сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, у 28-летнего футболиста проблемы с икроножной мышцей, из-за чего он пропустил командные тренировки в субботу и воскресенье.

На нынешнем чемпионате мира Маркус Тюрам провел на футбольном поле всего 3 минуты.

Матч Франция – Швеция состоится 1 июля 2026 года в 00:00 по киевскому времени.

По теме:
Автор фразы «Побеждают всегда немцы» предсказал результаты Бундестим
Известный эксперт назвал полуфинальные пары чемпионата мира
МАКСИМОВ: «На чемпионате мира пришло время атлетов»
Маркус Тюрам травма сборная Франции по футболу сборная Швеции по футболу
Дмитрий Вус Источник: L'Equipe
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр Усик оказался в безвыходном положении
Бокс | 29 июня 2026, 09:55 2
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении

Independent – о поединке в Гизе

Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Футбол | 29 июня 2026, 07:58 13
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы

Араухо может перейти в столичный клуб

Поскользнулась на матчболе. Финалистка РГ-26 покинула Уимблдон в 1-м круге
Теннис | 29.06.2026, 16:09
Поскользнулась на матчболе. Финалистка РГ-26 покинула Уимблдон в 1-м круге
Поскользнулась на матчболе. Финалистка РГ-26 покинула Уимблдон в 1-м круге
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Футбол | 29.06.2026, 10:10
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Экс-одноклубник Криштиану Роналду: «Главное, чтобы он это понял»
Футбол | 29.06.2026, 19:12
Экс-одноклубник Криштиану Роналду: «Главное, чтобы он это понял»
Экс-одноклубник Криштиану Роналду: «Главное, чтобы он это понял»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
29.06.2026, 06:32 7
Футбол
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
29.06.2026, 08:20
Бокс
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
28.06.2026, 07:20 47
Футбол
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала
29.06.2026, 00:15 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов
ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов
28.06.2026, 08:55 7
Бокс
Усик принял решение о будущем. На последний бой есть два кандидата
Усик принял решение о будущем. На последний бой есть два кандидата
28.06.2026, 07:32 3
Бокс
ИБРАГИМОВИЧ: «Я не вижу команд, способных победить эту сборную на ЧМ-2026»
ИБРАГИМОВИЧ: «Я не вижу команд, способных победить эту сборную на ЧМ-2026»
27.06.2026, 21:09 7
Футбол
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
29.06.2026, 10:25 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем