Сборная Франции рискует остаться без форварда перед плей-офф ЧМ

Нападающий сборной Франции Маркус Тюрам может пропустить матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против сборной Швеции, сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, у 28-летнего футболиста проблемы с икроножной мышцей, из-за чего он пропустил командные тренировки в субботу и воскресенье.

На нынешнем чемпионате мира Маркус Тюрам провел на футбольном поле всего 3 минуты.

Матч Франция – Швеция состоится 1 июля 2026 года в 00:00 по киевскому времени.