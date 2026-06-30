Канцлер отреагировал на сенсационный вылет сборной Германии из ЧМ-2026
Фридрих Мерц поддержал футболистов национальной команды
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц отреагировал на поражение национальной сборной в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против команды Парагвая (1:1, 3:4 по пенальти).
«Несмотря на мучительный вылет: какой же это был матч, сборная Германии [тегнул аккаунт команды]! Своей самоотдачей и командным духом на этом чемпионате мира вы воодушевили всю нашу страну. Мы гордимся вами», – написал политик.
Национальная сборная Германии сенсационно покинула Мундиаль на стадии 1/16 финала турнира, но главный тренер немцев Юлиан Нагельсманн заявил, что готов продолжить работу со сборной Германии.
Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel, @DFB_Team! Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch. pic.twitter.com/TCMfDH6ROS— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) June 29, 2026
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