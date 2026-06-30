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  4. Канцлер отреагировал на сенсационный вылет сборной Германии из ЧМ-2026
Чемпионат мира
30 июня 2026, 07:49 |
1083
4

Канцлер отреагировал на сенсационный вылет сборной Германии из ЧМ-2026

Фридрих Мерц поддержал футболистов национальной команды

30 июня 2026, 07:49 |
1083
4 Comments
Канцлер отреагировал на сенсационный вылет сборной Германии из ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц отреагировал на поражение национальной сборной в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против команды Парагвая (1:1, 3:4 по пенальти).

«Несмотря на мучительный вылет: какой же это был матч, сборная Германии [тегнул аккаунт команды]! Своей самоотдачей и командным духом на этом чемпионате мира вы воодушевили всю нашу страну. Мы гордимся вами», – написал политик.

Национальная сборная Германии сенсационно покинула Мундиаль на стадии 1/16 финала турнира, но главный тренер немцев Юлиан Нагельсманн заявил, что готов продолжить работу со сборной Германии.

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сборная Германии по футболу сборная Парагвая по футболу ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 4
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Мерц підтримує збірну ,Хаверц сказав що обісралися , тренер продовжує роботу ,як у них там весело
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+2
який феерично-пустобрехливий спіч від БЛЕКРОКівця
справжній грьобаний лівачелло німці заслужили на те кого привели до влади в країні!
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+2
Дайте стільця цьому куколду 
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0
Мерца шкода, ... чи, може, він в памперсі?
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-3
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