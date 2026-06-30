ФОТО. Герой серии. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Германия – Парагвай
Орландо Хиль отбил два 11-метровых удара и вытащил парагвайцев в 1/8 финала
В ночь на 30 июня сборная Парагвая сенсационно выбила Германию с чемпионата мира 2026, выиграв матч 1/16 финала в серии пенальти.
После завершения поединка лучшим игроком встречи стал голкипер парагвайцев Орландо Хиль, который отбил два 11-метровых удара.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Парагвай в 1/8 финала мундиаля поборется с победителем пары Франция – Швеция.
Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 29 июня
Германия – Парагвай – 1:1
Голы: Хаверц, 54 – Энсисо, 42
ФОТО. Герой серии. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Германия – Парагвай
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Трабзонспор» не теряет надежды на приобретение Михавка
Украинец получил предложение от «Нью-Йорк Сити»