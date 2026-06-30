В ночь на 30 июня сборная Парагвая сенсационно выбила Германию с чемпионата мира 2026, выиграв матч 1/16 финала в серии пенальти.

После завершения поединка лучшим игроком встречи стал голкипер парагвайцев Орландо Хиль, который отбил два 11-метровых удара.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Парагвай в 1/8 финала мундиаля поборется с победителем пары Франция – Швеция.

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 29 июня

Германия – Парагвай – 1:1

Голы: Хаверц, 54 – Энсисо, 42

ФОТО. Герой серии. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Германия – Парагвай