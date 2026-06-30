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Чемпионат мира
30 июня 2026, 03:16 | Обновлено 30 июня 2026, 03:17
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ФОТО. Герой серии. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Германия – Парагвай

Орландо Хиль отбил два 11-метровых удара и вытащил парагвайцев в 1/8 финала

30 июня 2026, 03:16 | Обновлено 30 июня 2026, 03:17
339
0
ФОТО. Герой серии. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Германия – Парагвай
Getty Images/Global Images Ukraine. Орландо Хиль
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В ночь на 30 июня сборная Парагвая сенсационно выбила Германию с чемпионата мира 2026, выиграв матч 1/16 финала в серии пенальти.

После завершения поединка лучшим игроком встречи стал голкипер парагвайцев Орландо Хиль, который отбил два 11-метровых удара.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Парагвай в 1/8 финала мундиаля поборется с победителем пары Франция – Швеция.

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 29 июня

Германия – Парагвай – 1:1

Голы: Хаверц, 54 – Энсисо, 42

ФОТО. Герой серии. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Германия – Парагвай

Getty Images/Global Images Ukraine

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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