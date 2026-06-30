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Чемпионат мира
30 июня 2026, 02:48 | Обновлено 30 июня 2026, 02:49
167
0

Исторический гол. Мартинелли стал автором рекорда на ЧМ, обойдя Тотти

Бразилец – автор самого позднего победного гола в основное время матча плей-офф

30 июня 2026, 02:48 | Обновлено 30 июня 2026, 02:49
167
0
Исторический гол. Мартинелли стал автором рекорда на ЧМ, обойдя Тотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Мартинелли
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Бразильский нападающий Габриэл Мартинелли вошел в историю благодаря позднему забитому мячу в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Японии.

Игрок лондонского «Арсенала» отличился голом на 90+5-й минуте и принес бразильцам волейную победу (2:1).

Мартинелли стал автором самого позднего победного гола в основное время матча плей-офф ЧМ.

Предыдущим рекордсменом был итальянец Франческо Тотти. Его гол с пенальти на 94-й минуте и 26-й секунде выбил Австралию в 1/8 финала (1:0) на триумфальном для Италии ЧМ-2006.

Статистика самых поздних победных голов в основное время матчей плей-оф ЧМ:

  • 1. Габриэл Мартинелли (Бразилия) – 95:00
  • 2. Франческо Тотти (Италия) – 94:26
  • 3. Насер Шадли (Бельгия) – 93:41
  • 4. Клас-Ян Хунтелар (Нидерланды) – 93:18
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Андрей Витренко Источник: Squawka
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