Исторический гол. Мартинелли стал автором рекорда на ЧМ, обойдя Тотти

Бразильский нападающий Габриэл Мартинелли вошел в историю благодаря позднему забитому мячу в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Японии.

Игрок лондонского «Арсенала» отличился голом на 90+5-й минуте и принес бразильцам волейную победу (2:1).

Мартинелли стал автором самого позднего победного гола в основное время матча плей-офф ЧМ.

Предыдущим рекордсменом был итальянец Франческо Тотти. Его гол с пенальти на 94-й минуте и 26-й секунде выбил Австралию в 1/8 финала (1:0) на триумфальном для Италии ЧМ-2006.

Статистика самых поздних победных голов в основное время матчей плей-оф ЧМ:

Gabriel Martinelli's 95th minute winner is the latest ever on record in normal time in a World Cup knockout match.



◉ 95:00 - Gabriel Martinelli

◎ 94:26 - Francesco Totti

◎ 93:41 - Nacer Chadli

◎ 93:18 - Klaas-Jan Huntelaar



CLUTCH. 👏 pic.twitter.com/ORGiXJZG4E