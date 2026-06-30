Исторический гол. Мартинелли стал автором рекорда на ЧМ, обойдя Тотти
Бразилец – автор самого позднего победного гола в основное время матча плей-офф
Бразильский нападающий Габриэл Мартинелли вошел в историю благодаря позднему забитому мячу в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Японии.
Игрок лондонского «Арсенала» отличился голом на 90+5-й минуте и принес бразильцам волейную победу (2:1).
Мартинелли стал автором самого позднего победного гола в основное время матча плей-офф ЧМ.
Предыдущим рекордсменом был итальянец Франческо Тотти. Его гол с пенальти на 94-й минуте и 26-й секунде выбил Австралию в 1/8 финала (1:0) на триумфальном для Италии ЧМ-2006.
Статистика самых поздних победных голов в основное время матчей плей-оф ЧМ:
- 1. Габриэл Мартинелли (Бразилия) – 95:00
- 2. Франческо Тотти (Италия) – 94:26
- 3. Насер Шадли (Бельгия) – 93:41
- 4. Клас-Ян Хунтелар (Нидерланды) – 93:18
Gabriel Martinelli's 95th minute winner is the latest ever on record in normal time in a World Cup knockout match.— Squawka (@Squawka) June 29, 2026
◉ 95:00 - Gabriel Martinelli
◎ 94:26 - Francesco Totti
◎ 93:41 - Nacer Chadli
◎ 93:18 - Klaas-Jan Huntelaar
CLUTCH. 👏 pic.twitter.com/ORGiXJZG4E
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