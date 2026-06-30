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Чемпионат мира
30 июня 2026, 02:33 | Обновлено 30 июня 2026, 02:34
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0

Опытный бразилец признал ошибку, которая призвела к голу Японии

Данило взял ответственность за пропущенный мяч

30 июня 2026, 02:33 | Обновлено 30 июня 2026, 02:34
210
0
Опытный бразилец признал ошибку, которая призвела к голу Японии
Getty Images/Global Images Ukraine. Данило
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34-летний защитник «Фламенго» и сборной Бразилии Данило не стал молчать после победы над Японией в 1/16 финала ЧМ-2026 (2:1).

Опытный футболист взял на себя ответственность за единственный пропущенный мяч. Именно из-за неточной передачи Данило сборная Японии неожиданно вышла вперед.

«К сожалению, из-за моей ошибки при передаче мы в итоге получили контратаку, удар и гол. Но мы знали, что это опасная команда, которая ждала наших ошибок. Однако самым важным стал баланс и то, что на второй тайм мы вышли с агрессией и смогли перевернуть игру.

Такова жизнь, нам особо нечего говорить. Мы находимся там, на поле, и подобное может случиться. Очевидно, что мы работаем и заботимся о том, чтобы всё получалось как можно лучше, но такое бывает. Самое главное – двигаться вперед, как всегда рассчитывая на помощь моих партнеров по команде, и мы совершили этот камбэк как одно целое», – рассказал Данило.

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сборная Японии по футболу сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу Данило Луис да Силва
Андрей Витренко Источник: UOL Esporte
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