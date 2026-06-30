Опытный бразилец признал ошибку, которая призвела к голу Японии
Данило взял ответственность за пропущенный мяч
34-летний защитник «Фламенго» и сборной Бразилии Данило не стал молчать после победы над Японией в 1/16 финала ЧМ-2026 (2:1).
Опытный футболист взял на себя ответственность за единственный пропущенный мяч. Именно из-за неточной передачи Данило сборная Японии неожиданно вышла вперед.
«К сожалению, из-за моей ошибки при передаче мы в итоге получили контратаку, удар и гол. Но мы знали, что это опасная команда, которая ждала наших ошибок. Однако самым важным стал баланс и то, что на второй тайм мы вышли с агрессией и смогли перевернуть игру.
Такова жизнь, нам особо нечего говорить. Мы находимся там, на поле, и подобное может случиться. Очевидно, что мы работаем и заботимся о том, чтобы всё получалось как можно лучше, но такое бывает. Самое главное – двигаться вперед, как всегда рассчитывая на помощь моих партнеров по команде, и мы совершили этот камбэк как одно целое», – рассказал Данило.
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