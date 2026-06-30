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Чемпионат мира
30 июня 2026, 02:13 |
468
0

Форвард Реала не ожидал выхода на поле. Анчелотти пришлось кинуть его в бой

Эндрик сыграл против Японии из-за травмы Лукаса Пакета

30 июня 2026, 02:13 |
468
0
Форвард Реала не ожидал выхода на поле. Анчелотти пришлось кинуть его в бой
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик
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19-летний форвард мадридского «Реала» и сборной Бразилии Эндрик прокомментировал волевую победу над Японией в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года (2:1).

Молодой игрок начал матч на скамейке запасных, но получил свой шанс во втором тайме. Эндрик заменил Лукаса Пакету и помог оформить камбэк против японцев.

«К сожалению, Пакета почувствовал боль, и именно тогда я смог выйти вместо него. Я очень благодарен Богу за этот момент, ведь это мгновение, которого я на самом деле не ожидал. Не ожидал войти в игру именно так, в перерыве матча чемпионата мира, чтобы помочь сборной.

Сила также идет и со скамейки запасных, потому что мы сидим там и безумно стремимся выйти на поле и помочь национальной команде – ведь это именно то, что мы должны здесь делать.

Я верил, и я уверен, что остальная команда верила в каждый мяч, в каждый момент на поле. Потому что в этом все и заключалось. Я тоже безумно хотел помочь команде, и мне это удалось. Поэтому я очень счастлив. Бог делает необыкновенные вещи в моей жизни. Теперь я просто должен продолжать делать свою привычную надежную работу, чтобы помогать сборной. Всё правильно. Даже не буду с этим спорить», – сказал Эндрик.

В 1/8 финала турнира сборная Бразилии сыграет либо с Кот-д'Ивуаром, либо с Норвегией.

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Андрей Витренко Источник: UOL Esporte
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