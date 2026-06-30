Неймар подколол успешного прогнозиста, угадавшего 3 подряд победителей ЧМ
Досталось немецкому математику Йоахиму Клементу
Звездный вингер «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар подколол немецкого математика Йоахима Клемента, который с помощью собственной модели прогнозировал результаты матчей чемпионата мира 2026.
Перед матчем 1/16 финала специалист спрогнозировал победу сборной Японии над Бразилией, однако ошибся.
Результат встречи оказался противоположным: бразильцы уступали по ходу матча, но сумели вырвать победу во втором тайме (2:1).
«Господин Йоахим Клемент... пожалуйста, попробуйте еще раз на следующем чемпионате мира», – написал Неймар.
Немецкий математик верно предсказал победителей трех предыдущих чемпионатов мира. Сделать правильный выбор Клементу помогает разработанная им методика: при расчетах он учитывает ВВП страны, численность населения и другие факторы.
Не обошлось и без прогноза Йоахима на нынешний турнир. Еще весной немецкий специалист назвал сборную Нидерландов будущим чемпионом мира.
Sr. Joachim klement … favor tentar na próxima copa 😉— Neymar Jr (@neymarjr) June 29, 2026
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