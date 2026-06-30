Неймар подколол успешного прогнозиста, угадавшего 3 подряд победителей ЧМ

Звездный вингер «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар подколол немецкого математика Йоахима Клемента, который с помощью собственной модели прогнозировал результаты матчей чемпионата мира 2026.

Перед матчем 1/16 финала специалист спрогнозировал победу сборной Японии над Бразилией, однако ошибся.

Результат встречи оказался противоположным: бразильцы уступали по ходу матча, но сумели вырвать победу во втором тайме (2:1).

«Господин Йоахим Клемент... пожалуйста, попробуйте еще раз на следующем чемпионате мира», – написал Неймар.

Немецкий математик верно предсказал победителей трех предыдущих чемпионатов мира. Сделать правильный выбор Клементу помогает разработанная им методика: при расчетах он учитывает ВВП страны, численность населения и другие факторы.

Не обошлось и без прогноза Йоахима на нынешний турнир. Еще весной немецкий специалист назвал сборную Нидерландов будущим чемпионом мира.