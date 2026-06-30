Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неймар подколол успешного прогнозиста, угадавшего 3 подряд победителей ЧМ
Чемпионат мира
30 июня 2026, 01:52 | Обновлено 30 июня 2026, 02:01
319
0

Неймар подколол успешного прогнозиста, угадавшего 3 подряд победителей ЧМ

Досталось немецкому математику Йоахиму Клементу

30 июня 2026, 01:52 | Обновлено 30 июня 2026, 02:01
319
0
Неймар подколол успешного прогнозиста, угадавшего 3 подряд победителей ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Звездный вингер «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар подколол немецкого математика Йоахима Клемента, который с помощью собственной модели прогнозировал результаты матчей чемпионата мира 2026.

Перед матчем 1/16 финала специалист спрогнозировал победу сборной Японии над Бразилией, однако ошибся.

Результат встречи оказался противоположным: бразильцы уступали по ходу матча, но сумели вырвать победу во втором тайме (2:1).

«Господин Йоахим Клемент... пожалуйста, попробуйте еще раз на следующем чемпионате мира», – написал Неймар.

Немецкий математик верно предсказал победителей трех предыдущих чемпионатов мира. Сделать правильный выбор Клементу помогает разработанная им методика: при расчетах он учитывает ВВП страны, численность населения и другие факторы.

Не обошлось и без прогноза Йоахима на нынешний турнир. Еще весной немецкий специалист назвал сборную Нидерландов будущим чемпионом мира.

По теме:
Оборвалась серия. Германия впервые на ЧМ проиграла в серии пенальти
ФОТО. Дочь Каземиро расплакалась после гола отца на ЧМ-2026
ФОТО. Герой серии. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Германия – Парагвай
Неймар сборная Японии по футболу сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу прогнозы
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Драматичный финал. Бразилия одержала волевую победу над Японией
Футбол | 29 июня 2026, 22:06 29
Драматичный финал. Бразилия одержала волевую победу над Японией
Драматичный финал. Бразилия одержала волевую победу над Японией

Самураи заставили фаворита понервничать

Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Футбол | 29 июня 2026, 10:53 8
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер

Пьер-Габриэль должен заменить Караваева на позиции правого защитника

Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Бокс | 29.06.2026, 18:05
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Футбол | 29.06.2026, 06:32
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Евро-2026 U-19. Турнирная таблица: Украина U-19 лидирует после первого тура
Футбол | 29.06.2026, 23:59
Евро-2026 U-19. Турнирная таблица: Украина U-19 лидирует после первого тура
Евро-2026 U-19. Турнирная таблица: Украина U-19 лидирует после первого тура
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
29.06.2026, 07:58 13
Футбол
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
28.06.2026, 07:10 8
Футбол
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
29.06.2026, 08:20
Бокс
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
28.06.2026, 09:52 34
Бокс
Футболист сборной отказался играть за Динамо из-за своего соотечественника
Футболист сборной отказался играть за Динамо из-за своего соотечественника
29.06.2026, 06:02 3
Футбол
Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере
Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере
28.06.2026, 08:02
Футбол
Усик принял решение о будущем. На последний бой есть два кандидата
Усик принял решение о будущем. На последний бой есть два кандидата
28.06.2026, 07:32 3
Бокс
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
29.06.2026, 07:06 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем