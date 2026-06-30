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  4. Анчелотти объяснил, почему не выпустил Неймара в матче с Японией на ЧМ-2026
Чемпионат мира
30 июня 2026, 01:11 | Обновлено 30 июня 2026, 01:20
334
0

Анчелотти объяснил, почему не выпустил Неймара в матче с Японией на ЧМ-2026

Итальянский тренер держал вингера в запасе на случай овертаймов

30 июня 2026, 01:11 | Обновлено 30 июня 2026, 01:20
334
0
Анчелотти объяснил, почему не выпустил Неймара в матче с Японией на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти ответил на вопросы журналистов касательно отсутствия Неймара в матче с Японией в 1/16 финала ЧМ-2026.

Звездный вингер провел весь поединок на скамейке запасных, наблюдая за волевой победой Бразилии со счетом 2:1, которую на 90+5-й минуте принес гол Габриэла Мартинелли. По словам итальянского специалиста, он оставил Неймара в запасе на случай овертаймов.

«Я берег Неймара на дополнительное время. Мы с ним об этом говорили. Если бы нам не удалось сравнять счет, он вышел бы на поле на 60-65-й минуте. Но мы сравняли счет, и я не хотел менять структуру команды, так как мы контролировали игру.

Команда не теряла терпения. Считаю, что мы хорошо действовали и в первом тайме. Во второй половине встречи стали чаще выполнять навесы, и в конце концов это принесло результат.

У нас много вариантов – и среди тех, кто на поле, и среди запасных. Приятно, что футболисты находятся в хорошей форме, а главное – действуют как единая команда», – сказал Анчелотти.

Следующий матч сборная Бразилии проведет 5 июля против победителя пары Кот-д'Ивуар – Норвегия.

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Андрей Витренко Источник: UOL Esporte
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