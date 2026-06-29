ФОТО. Не Мартинелли. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Бразилия – Япония
Каземиро забил первый гол для селесао в поединке 1/16 финала чемпионата мира (2:1)
34-летний хавбек сборной Бразилии Каземиро стал лучшим игроком матча 1/16 финала против Японии – 2:1.
Каземиро забил второй гол для селесао на 56-й минуте, сравняв счет точным ударом головой.
Победный мяч, который вывел подопечных Карло Анчелотти в 1/8 финала, оформил Габриэл Мартинелли на 90+5-й.
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Бразилия в 1/8 финала встретится с победителем пары Норвегия – Кот-д'Ивуар.
Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 29 июня
Бразилия – Япония – 2:1
Голы: Каземиро, 56, Мартинелли, 90+5 – Сано, 29
ФОТО. Не Мартинелли. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Бразилия – Япония
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