Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Не Мартинелли. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Бразилия – Япония
Чемпионат мира
29 июня 2026, 23:55 | Обновлено 29 июня 2026, 23:59
291
0

ФОТО. Не Мартинелли. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Бразилия – Япония

Каземиро забил первый гол для селесао в поединке 1/16 финала чемпионата мира (2:1)

29 июня 2026, 23:55 | Обновлено 29 июня 2026, 23:59
291
0
ФОТО. Не Мартинелли. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Бразилия – Япония
Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

34-летний хавбек сборной Бразилии Каземиро стал лучшим игроком матча 1/16 финала против Японии – 2:1.

Каземиро забил второй гол для селесао на 56-й минуте, сравняв счет точным ударом головой.

Победный мяч, который вывел подопечных Карло Анчелотти в 1/8 финала, оформил Габриэл Мартинелли на 90+5-й.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бразилия в 1/8 финала встретится с победителем пары Норвегия – Кот-д'Ивуар.

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 29 июня

Бразилия – Япония – 2:1

Голы: Каземиро, 56, Мартинелли, 90+5 – Сано, 29

ФОТО. Не Мартинелли. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Бразилия – Япония

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
ВИДЕО. Парагвай шокировал Германию в конце первого тайма, открыв счет
Герой сборной Бразилии: «Мне не хватает слов, чтобы описать это»
«Это тяжело...» Ито отреагировал на вылет из чемпионата мира
фото лучший игрок ЧМ-2026 по футболу сборная Бразилии по футболу сборная Японии по футболу Каземиро
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Футбол | 29 июня 2026, 06:32 8
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры

Украинец получил предложение от «Нью-Йорк Сити»

Известный эксперт назвал полуфинальные пары чемпионата мира
Футбол | 29 июня 2026, 16:15 8
Известный эксперт назвал полуфинальные пары чемпионата мира
Известный эксперт назвал полуфинальные пары чемпионата мира

Олег Федорчук считает, что в четверке лучших команд окажутся Франция, Испания, Англия и Аргентина

Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Футбол | 29.06.2026, 10:10
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
Футбол | 29.06.2026, 22:22
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Футбол | 29.06.2026, 08:59
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
28.06.2026, 09:52 34
Бокс
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
29.06.2026, 18:05 3
Бокс
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
29.06.2026, 07:02 2
Футбол
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
29.06.2026, 07:06 9
Бокс
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
29.06.2026, 09:55 3
Бокс
Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере
Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере
28.06.2026, 08:02
Футбол
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
28.06.2026, 07:20 47
Футбол
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
29.06.2026, 07:58 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем