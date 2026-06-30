Тренер сборной Японии прокомментировал поражение от Бразилии

Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу пообщался с журналистами на пресс-конференции после обидного поражения в 1/16 финала ЧМ-2026 от Бразилии (1:2).

Японская команда открыла счет в первом тайме и удерживала преимущество. Однако бразильцы после перерыва перевернули игру: Каземиро восстановил равновесие, а Габриэл Мартинелли вырвал победу на 90+4-й минуте.

«То, что мы вынуждены покинуть турнир на этом этапе, действительно вызывает огромное сожаление. Игроки выложились на полную и в сегодняшнем матче, и на пути к нему, ежедневно ценя рабочий процесс и упорно трудясь. Персонал также работал с полной самоотдачей. Сейчас нам больно, но мы должны принять этот результат.

Пройдя групповой этап от ЧМ в Катаре до ЧМ в Северной Америке, мы снова споткнулись на первой же стадии плей-офф. В этот раз мы потерпели такое же поражение.

Если говорить о соотношении сил с Бразилией после этого матча, то мы, безусловно, сократили дистанцию. Есть ощущение, что Япония однозначно приближается к мировым топ-стандартам. Однако тот факт, что в итоге нас дожали, свидетельствует, что разница всё же существует.

Были длительные отрезки, когда Япония контролировала игру, а наша защита действовала слаженно даже под сильным давлением. Чтобы побеждать, нам нужно добавлять как в атаке, так и в обороне. Бразилия действовала прямолинейно, делая четкую ставку на фланговые кроссы. С учетом этого я сделал замены, чтобы заблокировать намерения бразильцев и вернуть игру в наше русло.

Getty Images/Global Images Ukraine. Хадзимэ Мориясу

Нам необходимо улучшить качество передач при выходе из обороны в атаку, чтобы избегать первого прессинга соперника, а также действовать быстрее в фазе перехода. Если нам удается выйти из-под прессинга, мы способны расшатать защиту соперника коллективно или за счет индивидуальных идей игроков.

Когда мы владели мячом, были моменты, когда сопернику было тяжело его отобрать. Это всегда было нашей проблемой в матчах с ведущими сборными мира, и это то, что мы обязаны улучшить, чтобы играть на равных с командами топ-уровня. Мы работали над этим, начиная с Катара, и я считаю, что наш уровень, безусловно, вырос.

Это правда, что потеря игроков повлияла на тактический рисунок, который мы выстраивали во время подготовки команды. Однако мы не воспринимали это негативно, ведь травмы и досадные случайности – неотъемлемая часть футбола. Главное преимущество Японии заключается в том, что вызванные исполнители четко выполняют свои функции, а новые игроки демонстрируют свои лучшие качества, сохраняя общую силу команды. Большинство футболистов продемонстрировали командную концепцию на поле.

Думаю, нам удалось показать преимущество Японии – умение играть как единый организм. Игроки проявили характер и в то же время реализовали командную стратегию. Травмы – это плохо, но благодаря тому, что широкий круг исполнителей получает такой бесценный опыт, уровень японского футбола будет расти.

Getty Images/Global Images Ukraine. Хадзимэ Мориясу

Мы не смогли увидеть лучшую картину – осуществить мечту и достичь цели стать чемпионами. Я сказал ребятам, что мне прискорбно как тренеру, что не смог привести их к этому. Однако я поблагодарил их, ведь игроки, тренеры и персонал позволили мне увидеть другой прекрасный пейзаж. Я сказал: «Спасибо вам, вы подарили мне, как тренеру, лучшие мгновения».

Мое будущее в сборной? Лично в отношении меня ничего не решено. Не знаю, кто будет тренером дальше, но следующим крупным турниром станет Кубок Азии. Мое будущее пока остается неопределенным.

Следующим большим турниром для сборной Японии является Кубок Азии. Думаю, мы сосредоточимся на том, чтобы победить там. Боль от поражения на чемпионате мира не утихнет, даже если мы выиграем континентальное первенство. Мировой форум доказал, что в Азии нас ждет тяжелая борьба, поэтому мы должны подходить к Кубку Азии, всегда ставя перед собой самые высокие цели.

Мне прискорбно как тренеру. Мы боролись упорно и стойко до самого конца. Я верил, что у нас будут шансы в сегодняшнем матче, и они действительно были, но мы не смогли ими воспользоваться. Тренеру не хватило сил», – заявил Мориясу.

Видеообзор матча: