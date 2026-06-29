«Попросил игнорировать». Камавинга бойкотирует решение Реала насчет себя

23-летний полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга категорически отказывается покидать клуб летом.

Ранее стало известно, что француз оказался в числе игроков, от которых руководство «бланкос» хочет избавиться в ближайшее время. В Мадриде ожидают выгодного предложения по футболисту и настроены его принять. При этом полузащитник уже решил бойкотировать это решение.

«Игрок попросил агентов игнорировать все предложения. Он сосредоточен на улучшении своей роли в клубе», — сообщил известный инсайдер Экрем Конур.

Интерес к услугам Камавинги в настоящее время проявляют несколько клубов, в частности «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и ПСЖ. Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до 2029 года.