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  4. «Попросил игнорировать». Камавинга бойкотирует решение Реала насчет себя
Испания
29 июня 2026, 22:22 |
764
0

«Попросил игнорировать». Камавинга бойкотирует решение Реала насчет себя

Француз не хочет уходить из клуба

29 июня 2026, 22:22 |
764
0
«Попросил игнорировать». Камавинга бойкотирует решение Реала насчет себя
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга
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23-летний полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга категорически отказывается покидать клуб летом.

Ранее стало известно, что француз оказался в числе игроков, от которых руководство «бланкос» хочет избавиться в ближайшее время. В Мадриде ожидают выгодного предложения по футболисту и настроены его принять. При этом полузащитник уже решил бойкотировать это решение.

«Игрок попросил агентов игнорировать все предложения. Он сосредоточен на улучшении своей роли в клубе», — сообщил известный инсайдер Экрем Конур.

Интерес к услугам Камавинги в настоящее время проявляют несколько клубов, в частности «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и ПСЖ. Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до 2029 года.

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Андрей Плыгун Источник: Экрем Конур
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