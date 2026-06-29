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Испания
29 июня 2026, 22:01 | Обновлено 29 июня 2026, 22:26
1547
0

Реал не может приобрести двух звезд ПСЖ из-за Мбаппе

Парижане не хотят иметь дело с мадридцами

29 июня 2026, 22:01 | Обновлено 29 июня 2026, 22:26
1547
0
Реал не может приобрести двух звезд ПСЖ из-за Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Витинья
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Мадридский «Реал» терпит неудачу в попытках начать переговоры о двух звездных полузащитниках ПСЖ – Витинье и Жоау Невеше.

Сообщается, что проблема заключается в нежелании руководства парижского клуба иметь дело с «бланкос». Все из-за истории с переходом Килиана Мбаппе в «Реал». Как известно, мадридцы долгое время безуспешно пытались приобрести игрока у ПСЖ, а впоследствии подписали его бесплатно на правах свободного агента. В Париже до сих пор не могут смириться с этой потерей.

Также СМИ отмечают, что главный тренер ПСЖ Луис Энрике видит в Витинье и Невеше ключевых игроков своей команды в новом сезоне. Поэтому клуб вообще не желает рассматривать предложения по ним.

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Килиан Мбаппе Витинья (ПСЖ) ПСЖ чемпионат Франции по футболу чемпионат Испании по футболу Ла Лига Лига 1 (Франция) Жоау Невеш
Андрей Плыгун Источник: Le 10 Sport
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