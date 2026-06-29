Реал не может приобрести двух звезд ПСЖ из-за Мбаппе

Мадридский «Реал» терпит неудачу в попытках начать переговоры о двух звездных полузащитниках ПСЖ – Витинье и Жоау Невеше.

Сообщается, что проблема заключается в нежелании руководства парижского клуба иметь дело с «бланкос». Все из-за истории с переходом Килиана Мбаппе в «Реал». Как известно, мадридцы долгое время безуспешно пытались приобрести игрока у ПСЖ, а впоследствии подписали его бесплатно на правах свободного агента. В Париже до сих пор не могут смириться с этой потерей.

Также СМИ отмечают, что главный тренер ПСЖ Луис Энрике видит в Витинье и Невеше ключевых игроков своей команды в новом сезоне. Поэтому клуб вообще не желает рассматривать предложения по ним.