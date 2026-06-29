Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус подтвердил переговоры по поводу нападающего ПСЖ
Италия
29 июня 2026, 21:52 |
825
0

Ювентус подтвердил переговоры по поводу нападающего ПСЖ

Коло Муани близок к переезду в Турин

29 июня 2026, 21:52 |
825
0
Ювентус подтвердил переговоры по поводу нападающего ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Коло Муани
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Генеральный директор «Ювентуса» Джованни Карневали подтвердил, что туринский клуб ведет переговоры с ПСЖ по поводу 27-летнего нападающего Рандаля Коло Муани.

«Мы ведем переговоры с ПСЖ по поводу Коло Муани, возобновляем прямые переговоры с ними. Никогда не бывает легко заключить такие сделки, но мы работаем над этим», – сказал функционер.

В прошлом сезоне Коло Муани выступал на правах аренды за «Тоттенхэм». Он забил пять голов и отдал четыре голевые передачи в 41 матче в составе «шпор». Его контракт действует до лета 2028 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро.

По теме:
«Лучшее решение» – звездный воспитанник Реала прокомментировал свой выбор
Рома умышленно идет на штраф от УЕФА
«Попросил игнорировать». Камавинга бойкотирует решение Реала насчет себя
Ювентус ПСЖ Рандаль Коло Муани чемпионат Италии по футболу Серия A сборная Франции по футболу Лига 1 (Франция) трансферы
Андрей Плыгун Источник: The Touchline
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
Футбол | 29 июня 2026, 22:22 0
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026

Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Бокс | 29 июня 2026, 07:06 9
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто

Хирн утверждает, что Александр будет драться с Уайлдером

Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Футбол | 29.06.2026, 07:58
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Известный эксперт назвал полуфинальные пары чемпионата мира
Футбол | 29.06.2026, 16:15
Известный эксперт назвал полуфинальные пары чемпионата мира
Известный эксперт назвал полуфинальные пары чемпионата мира
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Футбол | 29.06.2026, 10:10
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала
29.06.2026, 00:15 1
Футбол
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
29.06.2026, 06:32 8
Футбол
Усик принял решение о будущем. На последний бой есть два кандидата
Усик принял решение о будущем. На последний бой есть два кандидата
28.06.2026, 07:32 3
Бокс
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
29.06.2026, 10:25 6
Футбол
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
28.06.2026, 16:02 33
Волейбол
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
29.06.2026, 08:59 11
Футбол
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
29.06.2026, 10:53 8
Футбол
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
28.06.2026, 09:15 23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем