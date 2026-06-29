Ювентус подтвердил переговоры по поводу нападающего ПСЖ

Генеральный директор «Ювентуса» Джованни Карневали подтвердил, что туринский клуб ведет переговоры с ПСЖ по поводу 27-летнего нападающего Рандаля Коло Муани.

«Мы ведем переговоры с ПСЖ по поводу Коло Муани, возобновляем прямые переговоры с ними. Никогда не бывает легко заключить такие сделки, но мы работаем над этим», – сказал функционер.

В прошлом сезоне Коло Муани выступал на правах аренды за «Тоттенхэм». Он забил пять голов и отдал четыре голевые передачи в 41 матче в составе «шпор». Его контракт действует до лета 2028 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро.