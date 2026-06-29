Суркис установил безумную цену на новичка Динамо

Киевское «Динамо» подписало на правах свободного агента французского воспитанника «ПСЖ» Пьера Мунгенге.

Как отмечает источник, в контракте футболиста киевский клуб решил включить солидную клаузулу – речь идет о 35 миллионах евро.

В прошлом сезоне Пьер Мунгенге защищал цвета «ПСЖ» U-19 – провел 35 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 21 результативным ударом и 12 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что футболист заключит с «Динамо» трехлетний контракт.