Суркис установил безумную цену на новичка Динамо
В контракте Мунгенге прописана клаузула в размере 35 миллионов евро
Киевское «Динамо» подписало на правах свободного агента французского воспитанника «ПСЖ» Пьера Мунгенге.
Как отмечает источник, в контракте футболиста киевский клуб решил включить солидную клаузулу – речь идет о 35 миллионах евро.
В прошлом сезоне Пьер Мунгенге защищал цвета «ПСЖ» U-19 – провел 35 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 21 результативным ударом и 12 голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что футболист заключит с «Динамо» трехлетний контракт.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Трабзонспор» не теряет надежды на приобретение Михавка
Олег Федорчук считает, что в четверке лучших команд окажутся Франция, Испания, Англия и Аргентина