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Украина. Премьер лига
29 июня 2026, 21:02 |
875
0

Суркис установил безумную цену на новичка Динамо

В контракте Мунгенге прописана клаузула в размере 35 миллионов евро

29 июня 2026, 21:02 |
875
0
Суркис установил безумную цену на новичка Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер Мунгенге
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Киевское «Динамо» подписало на правах свободного агента французского воспитанника «ПСЖ» Пьера Мунгенге.

Как отмечает источник, в контракте футболиста киевский клуб решил включить солидную клаузулу – речь идет о 35 миллионах евро.

В прошлом сезоне Пьер Мунгенге защищал цвета «ПСЖ» U-19 – провел 35 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 21 результативным ударом и 12 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что футболист заключит с «Динамо» трехлетний контракт.

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Динамо Киев Игорь Суркис трансферы ПСЖ трансферы Лиги 1 трансферы УПЛ Илья Забарный Пьер Мунгенге
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
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