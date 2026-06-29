Японская теннисистка Наоми Осака (WTA 14) успешно стартовала на Уимблдоне 2026.

В матче первого круга Осака обыграла француженку Эльзу Жакемо (WTA 80) в двух сетах за 1 час и 20 минут – 6:1, 7:5.

Это была вторая очная встреча соперниц. Наоми во второй раз одержала победу над Эльзой.

Уже по традиции, выход Осаки на матч превращается в настоящее маленькое шоу. Наоми эффектно появилась на корте Уимблдонского турнира в индивидуальном белом наряде, вдохновленном японской церемониальной одеждой (платьем широмуку, кимоно и свадебным нарядом). Готовое изделие состоит из съемных слоев: многослойной пышной юбки и кимоно с широкими рукавами, на котором вышито журавликов и цветущую сакуру. Образ был дополнен традиционным японским украшением для волос кандзаси и ювелирным изделием Mikimoto.

В 1/32 финала японка сыграет с либо с Анастасией Гасановой, либо с Эмилианой Аранго.

Уимблдон 2026. Трава, 1/64 финала

Эльза Жакемо – Наоми Осака [14] – 1:6, 5:7

ФОТО. Эффектный старт на Уимблдоне: Осака вышла на корт в кимоно с вышивкой