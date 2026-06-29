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Уимблдон
29 июня 2026, 20:37 |
710
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ФОТО. Эффектный старт на Уимблдоне: Осака вышла на корт в кимоно с вышивкой

Наоми поразила нарядом, а затем обыграла Эльзу Жакемо в двух сетах

29 июня 2026, 20:37 |
710
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ФОТО. Эффектный старт на Уимблдоне: Осака вышла на корт в кимоно с вышивкой
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака
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Японская теннисистка Наоми Осака (WTA 14) успешно стартовала на Уимблдоне 2026.

В матче первого круга Осака обыграла француженку Эльзу Жакемо (WTA 80) в двух сетах за 1 час и 20 минут – 6:1, 7:5.

Это была вторая очная встреча соперниц. Наоми во второй раз одержала победу над Эльзой.

Уже по традиции, выход Осаки на матч превращается в настоящее маленькое шоу. Наоми эффектно появилась на корте Уимблдонского турнира в индивидуальном белом наряде, вдохновленном японской церемониальной одеждой (платьем широмуку, кимоно и свадебным нарядом). Готовое изделие состоит из съемных слоев: многослойной пышной юбки и кимоно с широкими рукавами, на котором вышито журавликов и цветущую сакуру. Образ был дополнен традиционным японским украшением для волос кандзаси и ювелирным изделием Mikimoto.

В 1/32 финала японка сыграет с либо с Анастасией Гасановой, либо с Эмилианой Аранго.

Уимблдон 2026. Трава, 1/64 финала

Эльза Жакемо – Наоми Осака [14] – 1:6, 5:7

ФОТО. Эффектный старт на Уимблдоне: Осака вышла на корт в кимоно с вышивкой

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Эльза Жакемо Наоми Осака Уимблдон-2026 фото
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Комментарии 2
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Може скільки завгодно вдягати кімно, але їй в Японії як правило кожен перехожий плює в морду, бо вона полукровка, ніхто в Японії не любить таких. 
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