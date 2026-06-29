ФОТО. Эффектный старт на Уимблдоне: Осака вышла на корт в кимоно с вышивкой
Наоми поразила нарядом, а затем обыграла Эльзу Жакемо в двух сетах
Японская теннисистка Наоми Осака (WTA 14) успешно стартовала на Уимблдоне 2026.
В матче первого круга Осака обыграла француженку Эльзу Жакемо (WTA 80) в двух сетах за 1 час и 20 минут – 6:1, 7:5.
Это была вторая очная встреча соперниц. Наоми во второй раз одержала победу над Эльзой.
Уже по традиции, выход Осаки на матч превращается в настоящее маленькое шоу. Наоми эффектно появилась на корте Уимблдонского турнира в индивидуальном белом наряде, вдохновленном японской церемониальной одеждой (платьем широмуку, кимоно и свадебным нарядом). Готовое изделие состоит из съемных слоев: многослойной пышной юбки и кимоно с широкими рукавами, на котором вышито журавликов и цветущую сакуру. Образ был дополнен традиционным японским украшением для волос кандзаси и ювелирным изделием Mikimoto.
В 1/32 финала японка сыграет с либо с Анастасией Гасановой, либо с Эмилианой Аранго.
Уимблдон 2026. Трава, 1/64 финала
Эльза Жакемо – Наоми Осака [14] – 1:6, 5:7
ФОТО. Эффектный старт на Уимблдоне: Осака вышла на корт в кимоно с вышивкой
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