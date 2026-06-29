Поскользнулась на матчболе. Финалистка РГ-26 покинула Уимблдон в 1-м круге

Представительница Польши, финалистка Ролан Гаррос-2026 Майя Хвалиньска (WTA 21) завершила выступления на Уимблдоне 2026.

Хвалиньска проиграла представительнице Таиланда Мананчае Саванкаев (WTA 164) в трех сетах за 2 часа и 41 минуту – 6:2, 5:7, 2:6.

Это была первая очная встреча соперниц.

Майя, после триумфа на Открытом чемпионате Франции 2026, получила wild card в основную сетку от организаторов травяного мейджора.

На матчболе во втором сете Майя поскользнулась и травмировала правую щиколотку.

В 1/32 финала Мананчая сыграет либо с Алишей Паркс, либо с Алисией Дадни. Для представительницы Таиланда это дебютная победа в основной сетке мейджора.

Уимблдон 2026. Трава, 1/64 финала

Мананчая Саванкаев [Q] – Майя Хвалиньска [20] – 2:6, 7:5, 6:2