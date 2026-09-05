Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 5 сентября
В субботу в Нью-Йорке сыграют Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина
5 сентября на Открытом чемпионате США 2026 продолжатся матчи третьего раунда в одиночных разрядах, а также начнутся поединки 1/16 финала в парных турнирах.
В субботу в Нью-Йорке сыграют две украинские теннисистки – Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина.
US Open 2026. Одиночный разряд, 1/32 финала
Grandstand. 4-й запуск (не ранее 00:00)
Юлия Стародубцева – Елена Рыбакина [2]
US Open 2026. Парный разряд, 1/32 финала
Корт №7. 2-й запуск (не ранее 19:30)
Ангелина Калинина / Анна Бондар – Майя Хвалиньска / Магда Линетт
Расписание матчей на US Open 2026 на 5 сентября
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