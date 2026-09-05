Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 5 сентября

5 сентября на Открытом чемпионате США 2026 продолжатся матчи третьего раунда в одиночных разрядах, а также начнутся поединки 1/16 финала в парных турнирах.

В субботу в Нью-Йорке сыграют две украинские теннисистки – Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина.

US Open 2026. Одиночный разряд, 1/32 финала

Grandstand. 4-й запуск (не ранее 00:00)

Юлия Стародубцева – Елена Рыбакина [2]

US Open 2026. Парный разряд, 1/32 финала

Корт №7. 2-й запуск (не ранее 19:30)

Ангелина Калинина / Анна Бондар – Майя Хвалиньска / Магда Линетт

Расписание матчей на US Open 2026 на 5 сентября