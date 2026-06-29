Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб Первой лиги договаривается с двумя новичками
Украина. Первая лига
29 июня 2026, 12:47 | Обновлено 29 июня 2026, 13:05
430
0

Клуб Первой лиги договаривается с двумя новичками

Один из самых успешных клубов Первой лиги в скором времени может получить усиление

29 июня 2026, 12:47 | Обновлено 29 июня 2026, 13:05
430
0
Клуб Первой лиги договаривается с двумя новичками
ФК ЮКСА. Назар Приходько
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Как стало известно Sport.ua, «Ингулец» близок к подписанию контрактов с 24-летним полузащитником Назаром Приходько и 27-летним нападающим Русланом Буряком.

В последнее время оба выступали за «Прикарпатье», однако громче заявили о себе в предыдущих клубах Первой лиги. Приходько – в «Хусте», где был настоящим лидером (в «Диназе» и ЮКСА такого уровня игры он уже не демонстрировал), а Буряк – в «Эпицентре», после которого успел поиграть за «Металлург» и «Феникс-Мариуполь».

По итогам прошлого сезона «Ингулец» занял пятое место в Первой лиге. В субботу команда Василия Кобина открыла программу летних сборов контрольным матчем с «Кривбассом» в Кривом Роге. Гости одержали победу со счетом 2:1.

Ранее в интервью Sport.ua главный тренер «Ингульца» Василий Кобин допустил новые потери своей команды и вспомнил о первых новичках.

И, действительно, очередная потеря не заставила себя ждать: голкипер «Ингульца» Антон Жилкин на днях подписал контракт с клубом УПЛ.

По теме:
Игроки клуба-неудачника Первой лиги востребованы на рынке
Экс-игрок Динамо и сборной Украины остался без клуба. Станет тренером
Феникс-Мариуполь просматривает известного украинского форварда
инсайд чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ингулец Назар Приходько Руслан Буряк
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Футбол | 29 июня 2026, 08:59 11
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб

Украинец решил перейти в «Трабзонспор»

ЯСТРЕМСКАЯ: «Если я в хорошей форме, я могу играть на траве великолепно»
Теннис | 29 июня 2026, 08:55 10
ЯСТРЕМСКАЯ: «Если я в хорошей форме, я могу играть на траве великолепно»
ЯСТРЕМСКАЯ: «Если я в хорошей форме, я могу играть на траве великолепно»

29 июня Даяна стартует на Уимблдоне-2026 матчем против Аои Ито

Футболист сборной Украины выехал из страны, чтобы найти клуб за границей
Футбол | 29.06.2026, 13:22
Футболист сборной Украины выехал из страны, чтобы найти клуб за границей
Футболист сборной Украины выехал из страны, чтобы найти клуб за границей
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Бокс | 29.06.2026, 09:55
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Футбол | 29.06.2026, 07:58
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
27.06.2026, 08:41 5
Бокс
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
28.06.2026, 07:10 8
Футбол
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
28.06.2026, 16:02 30
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов
ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов
28.06.2026, 08:55 6
Бокс
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
28.06.2026, 08:20 6
Футбол
Сделано улучшенное предложение. Цыганков близок к переходу в новый клуб
Сделано улучшенное предложение. Цыганков близок к переходу в новый клуб
27.06.2026, 19:14 2
Футбол
Пономаренко сказал «да». Матвей хочет покинуть Динамо и выбрал новый клуб
Пономаренко сказал «да». Матвей хочет покинуть Динамо и выбрал новый клуб
27.06.2026, 09:15 22
Футбол
Пояс Усика. Стало известно, кто станет новым чемпионом WBC
Пояс Усика. Стало известно, кто станет новым чемпионом WBC
27.06.2026, 18:15 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем