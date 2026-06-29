Клуб Первой лиги договаривается с двумя новичками

Как стало известно Sport.ua, «Ингулец» близок к подписанию контрактов с 24-летним полузащитником Назаром Приходько и 27-летним нападающим Русланом Буряком.

В последнее время оба выступали за «Прикарпатье», однако громче заявили о себе в предыдущих клубах Первой лиги. Приходько – в «Хусте», где был настоящим лидером (в «Диназе» и ЮКСА такого уровня игры он уже не демонстрировал), а Буряк – в «Эпицентре», после которого успел поиграть за «Металлург» и «Феникс-Мариуполь».

По итогам прошлого сезона «Ингулец» занял пятое место в Первой лиге. В субботу команда Василия Кобина открыла программу летних сборов контрольным матчем с «Кривбассом» в Кривом Роге. Гости одержали победу со счетом 2:1.

Ранее в интервью Sport.ua главный тренер «Ингульца» Василий Кобин допустил новые потери своей команды и вспомнил о первых новичках.

И, действительно, очередная потеря не заставила себя ждать: голкипер «Ингульца» Антон Жилкин на днях подписал контракт с клубом УПЛ.