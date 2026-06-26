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Украина. Премьер лига
26 июня 2026, 19:06 |
708
0

Карпаты подписывают еще одного голкипера

Голкипер «Ингульца» Антон Жилкин переезжает во Львов

26 июня 2026, 19:06 |
708
0
Карпаты подписывают еще одного голкипера
Getty Images/Global Images Ukraine. Антон Жилкин
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23-летний голкипер «Ингульца» Антон Жилкин переезжает во Львов. Сегодня он подписал контракт с «Карпатами» сроком 3 года. Клубы уже согласовали все детали перехода, а сумма трансфера составит до 50 тысяч долларов.

В составе «Карпат» на новый сезон формируется вратарское звено из Марченко, Жилкина, Гереты и Мысака. Вероятно, один из голкиперов может отправиться в аренду.

В прошлом сезоне Жилкин пропустил 29 голов в 30 матчах сезона и в 11 случаях отстоял на ноль.

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Антон Жилкин Ингулец Карпаты Львов трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Руслан Полищук Источник: Inside UPL
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