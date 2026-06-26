Украина. Премьер лига26 июня 2026, 19:06 |
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Карпаты подписывают еще одного голкипера
Голкипер «Ингульца» Антон Жилкин переезжает во Львов
26 июня 2026, 19:06 |
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23-летний голкипер «Ингульца» Антон Жилкин переезжает во Львов. Сегодня он подписал контракт с «Карпатами» сроком 3 года. Клубы уже согласовали все детали перехода, а сумма трансфера составит до 50 тысяч долларов.
В составе «Карпат» на новый сезон формируется вратарское звено из Марченко, Жилкина, Гереты и Мысака. Вероятно, один из голкиперов может отправиться в аренду.
В прошлом сезоне Жилкин пропустил 29 голов в 30 матчах сезона и в 11 случаях отстоял на ноль.
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