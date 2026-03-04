Кубок Украины04 марта 2026, 11:46 | Обновлено 04 марта 2026, 12:40
Голкипер Ингульца рассказал о выплате премий в клубе
Антон Жилкин рассказал о финансах
Голкипер Ингульца Антон Жилкин выступил с заявлением об Александре Поворознюке после поражения от киевского Динамо в 1/4 финала Кубка Украины.
– Александр Григорьевич всегда держит свое слово?
– Да, все с премиальными солидно, все выплачивается вовремя, никаких задолженностей нет, – сказал Антон.
В нынешнем сезоне Ингулец выступает в Первой лиге Украины. Подопечные Василия Кобина имеют в своем активе 36 баллов и занимают четвертую строчку турнирной таблицы.
І чим же він здивував?Ви думаєте такими бездарними заголовками зацікавити більше читачів? Дно вже близько...
