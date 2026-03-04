Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
04 марта 2026, 11:46 | Обновлено 04 марта 2026, 12:40
Голкипер Ингульца рассказал о выплате премий в клубе

Антон Жилкин рассказал о финансах

Голкипер Ингульца рассказал о выплате премий в клубе
ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Голкипер Ингульца Антон Жилкин выступил с заявлением об Александре Поворознюке после поражения от киевского Динамо в 1/4 финала Кубка Украины.

– Александр Григорьевич всегда держит свое слово?

– Да, все с премиальными солидно, все выплачивается вовремя, никаких задолженностей нет, – сказал Антон.

В нынешнем сезоне Ингулец выступает в Первой лиге Украины. Подопечные Василия Кобина имеют в своем активе 36 баллов и занимают четвертую строчку турнирной таблицы.

