Голкипер Ингульца рассказал о выплате премий в клубе

Голкипер Ингульца Антон Жилкин выступил с заявлением об Александре Поворознюке после поражения от киевского Динамо в 1/4 финала Кубка Украины.

– Александр Григорьевич всегда держит свое слово?

– Да, все с премиальными солидно, все выплачивается вовремя, никаких задолженностей нет, – сказал Антон.

В нынешнем сезоне Ингулец выступает в Первой лиге Украины. Подопечные Василия Кобина имеют в своем активе 36 баллов и занимают четвертую строчку турнирной таблицы.