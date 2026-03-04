Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кобин объяснил, почему Ингулец проиграл Динамо: «Мы допустили ошибку»
Кубок Украины
04 марта 2026, 10:58 | Обновлено 04 марта 2026, 11:44
643
0

Кобин объяснил, почему Ингулец проиграл Динамо: «Мы допустили ошибку»

Коуч похвалил свою команду

04 марта 2026, 10:58 | Обновлено 04 марта 2026, 11:44
643
0
Кобин объяснил, почему Ингулец проиграл Динамо: «Мы допустили ошибку»
Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Кобин

Главный тренер Ингульца Василий Кобин поделился эмоциями после поражения своей команды от Динамо в 1/4 финала Кубка Украины

«В первую очередь хочу поздравить своих ребят со стартом официальных матчей 2026 года. Для нас это важно. Мы много работали. Полтора месяца был хороший труд. Они молодцы. Хочу поблагодарить их за игру.

Что касается самого матча, наша команда была надежной, наша команда была организованной, у нас был четкий план на игру, и мы понимали, как мы будем его реализовывать. Мы работали на хорошей переходной фазе. Какие-то моменты нам удались, а некоторые – нет. Мы рассчитывали на скорые атаки, на быстрый переход из обороны в атаку.

Гол, который забило Динамо в начале второго тайма – это, конечно, была досадная ошибка. Она не касалась тактических моментов, она касалась чисто технического исполнения. К величайшему сожалению, мы ее допустили, и Динамо этим воспользовалось. И конечно, наша команда в какой-то момент потеряла концентрацию, растерялась и только в конце игры пришла в себя», – сказал Кобин.

В нынешнем сезоне Ингулец выступает в Первой лиге Украины. Подопечные Василия Кобина имеют в своем активе 36 баллов и занимают четвертую строчку турнирной таблицы.

По теме:
Голкипер Ингульца удивил заявлением о Поворознюке после матча с Динамо
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это было бы не казусом, а настоящей катастрофой»
Пономарев предупредил футболистов ЛНЗ: «Не может быть и речи...»
Василий Кобин Ингулец Динамо Киев Кубок Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Динамомания
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо вышло в полуфинал, шоу Барселоны и Атлетико, поражение футболисток
Футбол | 04 марта 2026, 11:12 0
Динамо вышло в полуфинал, шоу Барселоны и Атлетико, поражение футболисток
Динамо вышло в полуфинал, шоу Барселоны и Атлетико, поражение футболисток

Главные новости за 3 марта на Sport.ua

Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Футбол | 04 марта 2026, 03:55 16
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»

Герреро не слишком результативен в Динамо

Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Футбол | 04.03.2026, 00:05
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
ЛНЗ – Буковина. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 04.03.2026, 07:15
ЛНЗ – Буковина. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
ЛНЗ – Буковина. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Футбол | 04.03.2026, 07:26
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
02.03.2026, 08:42 9
Футбол
Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США
Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США
02.03.2026, 20:36 7
Футбол
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
03.03.2026, 07:34 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
03.03.2026, 06:55 29
Футбол
Александр Усик не общается со своим самым тяжелым соперником
Александр Усик не общается со своим самым тяжелым соперником
03.03.2026, 08:13
Бокс
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
02.03.2026, 08:45 2
Бокс
Бронзовый призер ЧЕ порвала кресты на чемпионате Украины по легкой атлетике
Бронзовый призер ЧЕ порвала кресты на чемпионате Украины по легкой атлетике
02.03.2026, 21:10
Другие виды
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
03.03.2026, 00:05 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем