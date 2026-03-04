Кобин объяснил, почему Ингулец проиграл Динамо: «Мы допустили ошибку»

Главный тренер Ингульца Василий Кобин поделился эмоциями после поражения своей команды от Динамо в 1/4 финала Кубка Украины

«В первую очередь хочу поздравить своих ребят со стартом официальных матчей 2026 года. Для нас это важно. Мы много работали. Полтора месяца был хороший труд. Они молодцы. Хочу поблагодарить их за игру.

Что касается самого матча, наша команда была надежной, наша команда была организованной, у нас был четкий план на игру, и мы понимали, как мы будем его реализовывать. Мы работали на хорошей переходной фазе. Какие-то моменты нам удались, а некоторые – нет. Мы рассчитывали на скорые атаки, на быстрый переход из обороны в атаку.

Гол, который забило Динамо в начале второго тайма – это, конечно, была досадная ошибка. Она не касалась тактических моментов, она касалась чисто технического исполнения. К величайшему сожалению, мы ее допустили, и Динамо этим воспользовалось. И конечно, наша команда в какой-то момент потеряла концентрацию, растерялась и только в конце игры пришла в себя», – сказал Кобин.

В нынешнем сезоне Ингулец выступает в Первой лиге Украины. Подопечные Василия Кобина имеют в своем активе 36 баллов и занимают четвертую строчку турнирной таблицы.