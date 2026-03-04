Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это было бы не казусом, а настоящей катастрофой»
Кубок Украины
04 марта 2026, 10:04 | Обновлено 04 марта 2026, 10:18
1098
0

Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это было бы не казусом, а настоящей катастрофой»

Голкипер «Динамо» рассказал о матче против «Ингульца»

04 марта 2026, 10:04 | Обновлено 04 марта 2026, 10:18
1098
0
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это было бы не казусом, а настоящей катастрофой»
ФК Динамо Киев. Руслан Нещерет

Голкипер киевского Динамо Руслан Нещерет поделился эмоциями после победы «бело-синих» над Ингульцом в 1/4 финала Кубка Украины.

– Насколько важно для голкипера не пропускать в нескольких матчах подряд после рестарта сезона?

– И для вратаря, и для защиты в целом это лучшее ощущение, когда ты не пропускаешь гол и «насухо» отстаиваешь свои ворота. Поэтому для нас это важно, и нужно всегда быть в тонусе, чтобы какой-то гол не пропустить, чтобы потом не жалеть целый день, а может и целый год. Например, сегодня могли пропустить в первом тайме и вылететь из Кубка…

В общем, насколько важно в психологическом контексте то, что команде удалось выиграть три игры подряд и где-то сбросить тот негатив, который был до возобновления сезона?

– Это очень важно, учитывая тот факт, что мы играем не на очень качественном поле. Поэтому, я считаю, что для команды в целом важно выигрывать, а когда мы играем «на ноль», это вдвойне приятнее.

- Не было ли недооценки соперника? Все-таки команда из Первой лиги потеряла много игроков. Не делал ли тренерский штаб упор на этом в том числе?

– По-моему, после той игры, которая была с «Шахтером» – эмоциональной, с волевой победой, – сейчас проиграть «Ингульцу» было бы для нас не просто казусом, а настоящей катастрофой. Поэтому мы настраивались максимально на эту игру, несмотря на то, они играют в Первой или Второй лиге. Кубок – это такая игра, что ты можешь пропустить один гол и вылететь из турнира.

Поэтому я считаю, что мы проделали свою работу сегодня отлично. Да, были какие-то помарки, но в целом по такому полю, я считаю, что мы превосходили соперника и держали игру под своим контролем.

– Впереди матч с «Полесьем». В предыдущих играх – против «Руха», «Эпицентра», сегодня с «Ингульцом» – команды давали много контролировать мяч. «Полесье» будет играть, наверное, более агрессивно. Готовитесь ли, настраиваетесь на предстоящий поединок, который может стать вообще ключевым во втором круге?

– Мы уже завтра будем на него настраиваться, переключаться с этой игры на «Полесье». Думаю, будет тяжелая игра, но мы будем делать все от себя зависящее, чтобы получить положительный результат для наших болельщиков, – сказал Руслан.

По теме:
Голкипер Ингульца удивил заявлением о Поворознюке после матча с Динамо
Кобин объяснил, почему Ингулец проиграл Динамо: «Мы допустили ошибку»
Пономарев предупредил футболистов ЛНЗ: «Не может быть и речи...»
Руслан Нещерет Динамо Киев Ингулец Кубок Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Футбол | 04 марта 2026, 00:05 10
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка

В финальном матче сыграет Атлетико

Мудрик заключил важное соглашение. Михаил нашел, куда потратить деньги
Футбол | 04 марта 2026, 08:54 8
Мудрик заключил важное соглашение. Михаил нашел, куда потратить деньги
Мудрик заключил важное соглашение. Михаил нашел, куда потратить деньги

Футболист тратит немалые деньги для поддержания формы

МАРКЕВИЧ: «Если не одолеют Полтаву и Кудровку – проект нужно закрывать»
Футбол | 03.03.2026, 12:31
МАРКЕВИЧ: «Если не одолеют Полтаву и Кудровку – проект нужно закрывать»
МАРКЕВИЧ: «Если не одолеют Полтаву и Кудровку – проект нужно закрывать»
Бавария предлагала контракт талантливому украинскому форварду
Футбол | 04.03.2026, 08:49
Бавария предлагала контракт талантливому украинскому форварду
Бавария предлагала контракт талантливому украинскому форварду
Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом
Футбол | 03.03.2026, 19:57
Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом
Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
02.03.2026, 10:10 29
Футбол
Бронзовый призер ЧЕ порвала кресты на чемпионате Украины по легкой атлетике
Бронзовый призер ЧЕ порвала кресты на чемпионате Украины по легкой атлетике
02.03.2026, 21:10
Другие виды
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
02.03.2026, 08:10 31
Футбол
Сборная Украины узнала место в рейтинге УЕФА. Позорная позиция россии
Сборная Украины узнала место в рейтинге УЕФА. Позорная позиция россии
02.03.2026, 22:58
Футзал
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
03.03.2026, 08:14 9
Футбол
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
02.03.2026, 16:23 9
Футбол
Александр Усик не общается со своим самым тяжелым соперником
Александр Усик не общается со своим самым тяжелым соперником
03.03.2026, 08:13
Бокс
Скандал в украинском футболе? Матч Премьер-лиги вызвал подозрения в УАФ
Скандал в украинском футболе? Матч Премьер-лиги вызвал подозрения в УАФ
02.03.2026, 13:22 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем