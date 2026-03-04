Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это было бы не казусом, а настоящей катастрофой»

Голкипер киевского Динамо Руслан Нещерет поделился эмоциями после победы «бело-синих» над Ингульцом в 1/4 финала Кубка Украины.

– Насколько важно для голкипера не пропускать в нескольких матчах подряд после рестарта сезона?

– И для вратаря, и для защиты в целом это лучшее ощущение, когда ты не пропускаешь гол и «насухо» отстаиваешь свои ворота. Поэтому для нас это важно, и нужно всегда быть в тонусе, чтобы какой-то гол не пропустить, чтобы потом не жалеть целый день, а может и целый год. Например, сегодня могли пропустить в первом тайме и вылететь из Кубка…

– В общем, насколько важно в психологическом контексте то, что команде удалось выиграть три игры подряд и где-то сбросить тот негатив, который был до возобновления сезона?

– Это очень важно, учитывая тот факт, что мы играем не на очень качественном поле. Поэтому, я считаю, что для команды в целом важно выигрывать, а когда мы играем «на ноль», это вдвойне приятнее.

- Не было ли недооценки соперника? Все-таки команда из Первой лиги потеряла много игроков. Не делал ли тренерский штаб упор на этом в том числе?

– По-моему, после той игры, которая была с «Шахтером» – эмоциональной, с волевой победой, – сейчас проиграть «Ингульцу» было бы для нас не просто казусом, а настоящей катастрофой. Поэтому мы настраивались максимально на эту игру, несмотря на то, они играют в Первой или Второй лиге. Кубок – это такая игра, что ты можешь пропустить один гол и вылететь из турнира.

Поэтому я считаю, что мы проделали свою работу сегодня отлично. Да, были какие-то помарки, но в целом по такому полю, я считаю, что мы превосходили соперника и держали игру под своим контролем.

– Впереди матч с «Полесьем». В предыдущих играх – против «Руха», «Эпицентра», сегодня с «Ингульцом» – команды давали много контролировать мяч. «Полесье» будет играть, наверное, более агрессивно. Готовитесь ли, настраиваетесь на предстоящий поединок, который может стать вообще ключевым во втором круге?

– Мы уже завтра будем на него настраиваться, переключаться с этой игры на «Полесье». Думаю, будет тяжелая игра, но мы будем делать все от себя зависящее, чтобы получить положительный результат для наших болельщиков, – сказал Руслан.