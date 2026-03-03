Кубок Украины03 марта 2026, 18:31 |
Динамо – Ингулец. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор четвертьфинала Кубка Украины
03 марта 2026, 18:31
Киевское «Динамо» и «Ингулец» встретились в рамках четвертьфинала Кубка Украины.
Матч принимает стадион «Динамо» имение Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по киевскому времени.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Кубок Украины. 1/4 финала
Динамо Киев – Ингулец – 0:0 (обновляется)
Гол:
