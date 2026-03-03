Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
03 марта 2026, 18:31
502
0

Динамо – Ингулец. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор четвертьфинала Кубка Украины

03 марта 2026, 18:31
502
0
Динамо – Ингулец. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Динамо Киев

Киевское «Динамо» и «Ингулец» встретились в рамках четвертьфинала Кубка Украины.

Матч принимает стадион «Динамо» имение Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Кубок Украины. 1/4 финала

Динамо Киев – Ингулец – 0:0 (обновляется)

Гол:

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
